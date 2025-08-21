Рейтинг@Mail.ru
Путин дал поручения по вопросам обеспечения Вооруженных сил и волонтеров - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 21.08.2025 (обновлено: 16:44 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/putin--2036770260.html
Путин дал поручения по вопросам обеспечения Вооруженных сил и волонтеров
Путин дал поручения по вопросам обеспечения Вооруженных сил и волонтеров - РИА Новости, 21.08.2025
Путин дал поручения по вопросам обеспечения Вооруженных сил и волонтеров
Владимир Путин дал поручения по вопросам обеспечения Вооруженных сил России и волонтеров. Ключевые положения: РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T16:15:00+03:00
2025-08-21T16:44:00+03:00
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_0:47:3078:1778_1920x0_80_0_0_15dc4d78ed10670957175cd153a4a2fc.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Владимир Путин дал поручения по вопросам обеспечения Вооруженных сил России и волонтеров. Ключевые положения:Ответственные за выполнение — Минпромторг, Минобороны, правительство и "Ростех".
https://ria.ru/20250808/ipoteka-dlya-uchastnikov-svo-2034220299.html
https://ria.ru/20250819/semi-2036275805.html
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ce400c49af402f338e35385e582d11e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Владимир Путин, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ

Путин дал поручения по вопросам обеспечения Вооруженных сил и волонтеров

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Владимир Путин дал поручения по вопросам обеспечения Вооруженных сил России и волонтеров. Ключевые положения:
  • рассмотреть возможность комплектования автомобилей для эвакуации раненых средствами защиты от БПЛА;
  • изучить возможность направления в госпитали близ линии боевого соприкосновения медиков без заключения контракта;
  • представить предложения о поставках бронированных авто для глав муниципалитетов в новых регионах вблизи проведения СВО и волонтеров, эвакуирующих население с линии боевого соприкосновения;
  • рассмотреть создание механизма закупки и доставки волонтерам материалов для изготовления маскировочных сетей, чтобы сократить сроки их изготовления и поставки в Вооруженные силы России;
Ипотека для участников СВО - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Ипотека для участников СВО: условия, проценты, перспективы
8 августа, 18:20
  • изучить вопрос о размещении аптечек с кровоостанавливающими медизделиями в некоторых общественных местах в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях и регионах, прилегающих к районам проведения СВО;
  • подготовить предложения об обеспечении подразделений ВС России современным мобильным оборудованием для консервирования еды в полевых условиях;
  • рассмотреть возможность предоставления хозяйственным обществам, производящим эвакуационные автовездеходы, дополнительных площадей в подмосковном городе Фрязино для расширения такого производства для нужд Вооруженных сил России.
Ответственные за выполнение — Минпромторг, Минобороны, правительство и "Ростех".
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Путин призвал уделять больше внимания семьям участников СВО
19 августа, 13:19
 
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Владимир ПутинХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала