Путин дал поручения по вопросам обеспечения Вооруженных сил и волонтеров
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Владимир Путин дал поручения по вопросам обеспечения Вооруженных сил России и волонтеров. Ключевые положения:
- рассмотреть возможность комплектования автомобилей для эвакуации раненых средствами защиты от БПЛА;
- изучить возможность направления в госпитали близ линии боевого соприкосновения медиков без заключения контракта;
- представить предложения о поставках бронированных авто для глав муниципалитетов в новых регионах вблизи проведения СВО и волонтеров, эвакуирующих население с линии боевого соприкосновения;
- рассмотреть создание механизма закупки и доставки волонтерам материалов для изготовления маскировочных сетей, чтобы сократить сроки их изготовления и поставки в Вооруженные силы России;
- изучить вопрос о размещении аптечек с кровоостанавливающими медизделиями в некоторых общественных местах в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях и регионах, прилегающих к районам проведения СВО;
- подготовить предложения об обеспечении подразделений ВС России современным мобильным оборудованием для консервирования еды в полевых условиях;
- рассмотреть возможность предоставления хозяйственным обществам, производящим эвакуационные автовездеходы, дополнительных площадей в подмосковном городе Фрязино для расширения такого производства для нужд Вооруженных сил России.
Ответственные за выполнение — Минпромторг, Минобороны, правительство и "Ростех".
