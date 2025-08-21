Рейтинг@Mail.ru
ВКС России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в ДНР
Специальная военная операция на Украине
 
17:49 21.08.2025
ВКС России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в ДНР
ВКС России авиабомбами ФАБ уничтожили пункты временной дислокации и пункт управления дронами ВСУ в районах Мирнограда, Артёмовки и Двуречанского в ДНР, сообщили РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ВКС России авиабомбами ФАБ уничтожили пункты временной дислокации и пункт управления дронами ВСУ в районах Мирнограда, Артёмовки и Двуречанского в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в результате разведывательных мероприятий в глубине обороны ВСУ в зоне спецоперации российские войска обнаружили два пункта временной дислокации и пункт управления дронами ВСУ в районах населенных пунктов Мирноград (ранее Димитров), Артёмовка и Двуречанское. "Командованием было принято решение о нанесении по доразведанным целям ударов авиационными средствами поражения. Экипажами ВКС России по объектам противника были нанесены удары с применением авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-500 с УМПК (унифицированным модулем планирования и коррекции) и ракеты Х-39", - говорится в сообщении. По информации Минобороны, средствами объективного контроля было подтверждено поражение пунктов временной дислокации и управления БПЛА подразделений ВСУ.
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ВКС России авиабомбами ФАБ уничтожили пункты временной дислокации и пункт управления дронами ВСУ в районах Мирнограда, Артёмовки и Двуречанского в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в результате разведывательных мероприятий в глубине обороны ВСУ в зоне спецоперации российские войска обнаружили два пункта временной дислокации и пункт управления дронами ВСУ в районах населенных пунктов Мирноград (ранее Димитров), Артёмовка и Двуречанское.
"Командованием было принято решение о нанесении по доразведанным целям ударов авиационными средствами поражения. Экипажами ВКС России по объектам противника были нанесены удары с применением авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-500 с УМПК (унифицированным модулем планирования и коррекции) и ракеты Х-39", - говорится в сообщении.
По информации Минобороны, средствами объективного контроля было подтверждено поражение пунктов временной дислокации и управления БПЛА подразделений ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
