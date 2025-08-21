Рейтинг@Mail.ru
В "Росатоме" рассказали о расширении сотрудничества с Китаем и Индией
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО» - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ядерные технологии
 
09:10 21.08.2025
В "Росатоме" рассказали о расширении сотрудничества с Китаем и Индией
Н.НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Расширение сотрудничества России с Китаем и Индией по строительству новых АЭС "не за горами", заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "С опережением графика идут стройки в Китае. Пуско-наладочные работы начались на "Сюйдапу" и на "Тяньване" на первых (из новых строящихся - ред.) блоках, все плану. В Индии третий блок (АЭС "Куданкулам" - ред.) должен перейти к пуско-наладочным работам к середине следующего года, по четвертому блоку смотрим на 2027 год "И я думаю, что не за горами еще новые пакеты по Индии по расширению повестки дня, аналогичная работа идет с Китаем", - добавил глава "Росатома". С участием "Росатома" в Китае строятся энергоблоки №№7 и 8 Тяньваньской АЭС и блоки №№3 и 4 АЭС "Сюйдапу". Ввод новых блоков Тяньваньской АЭС в эксплуатацию запланирован на 2026-2027 годы, блоков АЭС "Сюйдапу" – на 2027-2028 годы. Строительство АЭС "Куданкулам" в Индии предполагает возведение шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 суммарной установленной мощностью 6 ГВт. Блоки №№1 и 2 были подключены к национальной энергосети Индии в 2013 и 2016 году и снабжают электроэнергией южноиндийский регион.
© Fotolia / chalabalaАтомная электростанция
Атомная электростанция. Архивное фото
Н.НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Расширение сотрудничества России с Китаем и Индией по строительству новых АЭС "не за горами", заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"С опережением графика идут стройки в Китае. Пуско-наладочные работы начались на "Сюйдапу" и на "Тяньване" на первых (из новых строящихся - ред.) блоках, все плану. В Индии третий блок (АЭС "Куданкулам" - ред.) должен перейти к пуско-наладочным работам к середине следующего года, по четвертому блоку смотрим на 2027 год
"И я думаю, что не за горами еще новые пакеты по Индии по расширению повестки дня, аналогичная работа идет с Китаем", - добавил глава "Росатома".
С участием "Росатома" в Китае строятся энергоблоки №№7 и 8 Тяньваньской АЭС и блоки №№3 и 4 АЭС "Сюйдапу". Ввод новых блоков Тяньваньской АЭС в эксплуатацию запланирован на 2026-2027 годы, блоков АЭС "Сюйдапу" – на 2027-2028 годы.
Строительство АЭС "Куданкулам" в Индии предполагает возведение шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 суммарной установленной мощностью 6 ГВт. Блоки №№1 и 2 были подключены к национальной энергосети Индии в 2013 и 2016 году и снабжают электроэнергией южноиндийский регион.
