Гендиректор "Росатома" рассказал о выполнении проектов за рубежом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Все проекты "Росатома" по строительству АЭС за рубежом выполняются в полном соответствии с договоренностями со заказчиками, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. В портфеле зарубежных заказов "Росатома" сейчас находятся проекты по строительству 30 блоков АЭС большой мощности в 9 странах и проект сооружения шести энергоблоков малой мощности в Узбекистане. "Все проекты движутся в полном соответствии с нашими договоренностями с заказчиками", - сказал Лихачев журналистам.

