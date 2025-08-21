Рейтинг@Mail.ru
09:05 21.08.2025
Гендиректор "Росатома" рассказал о выполнении проектов за рубежом
узбекистан
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Все проекты "Росатома" по строительству АЭС за рубежом выполняются в полном соответствии с договоренностями со заказчиками, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. В портфеле зарубежных заказов "Росатома" сейчас находятся проекты по строительству 30 блоков АЭС большой мощности в 9 странах и проект сооружения шести энергоблоков малой мощности в Узбекистане. "Все проекты движутся в полном соответствии с нашими договоренностями с заказчиками", - сказал Лихачев журналистам.
узбекистан, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Узбекистан, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Алексей Лихачев. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Все проекты "Росатома" по строительству АЭС за рубежом выполняются в полном соответствии с договоренностями со заказчиками, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
В портфеле зарубежных заказов "Росатома" сейчас находятся проекты по строительству 30 блоков АЭС большой мощности в 9 странах и проект сооружения шести энергоблоков малой мощности в Узбекистане.
"Все проекты движутся в полном соответствии с нашими договоренностями с заказчиками", - сказал Лихачев журналистам.
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
"Росатом" планирует сдать первый энергоблок АЭС "Аккую" в 2026 году
УзбекистанАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
