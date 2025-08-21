https://ria.ru/20250821/proekty-2036646479.html
Гендиректор "Росатома" рассказал о выполнении проектов за рубежом
21.08.2025
Гендиректор "Росатома" рассказал о выполнении проектов за рубежом
Все проекты "Росатома" по строительству АЭС за рубежом выполняются в полном соответствии с договоренностями со заказчиками, заявил генеральный директор... РИА Новости, 21.08.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Все проекты "Росатома" по строительству АЭС за рубежом выполняются в полном соответствии с договоренностями со заказчиками, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. В портфеле зарубежных заказов "Росатома" сейчас находятся проекты по строительству 30 блоков АЭС большой мощности в 9 странах и проект сооружения шести энергоблоков малой мощности в Узбекистане. "Все проекты движутся в полном соответствии с нашими договоренностями с заказчиками", - сказал Лихачев журналистам.
