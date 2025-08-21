Рейтинг@Mail.ru
11:03 21.08.2025 (обновлено: 11:14 21.08.2025)
ЦБ назвал признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах
Банк России определил девять признаков мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах, следует из сообщения регулятора.
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Банк России определил девять признаков мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах, следует из сообщения регулятора."С 1 сентября банки, которые оформили клиенту платежную карту, обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников, а также не совершает ли операцию мошенник за него. Банк России определил девять признаков, которыми будут руководствоваться кредитные организации", — говорится в Telegram-канале ЦБ.Центробанк выделил следующие признаки мошенничества:Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тысяч рублей в сутки. Снять более крупную сумму в этот период можно будет в отделении банка. Клинта проинформируют смс или пуш-уведомлением, отметили в регуляторе.
ЦБ назвал признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Банк России определил девять признаков мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах, следует из сообщения регулятора.
"С 1 сентября банки, которые оформили клиенту платежную карту, обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников, а также не совершает ли операцию мошенник за него. Банк России определил девять признаков, которыми будут руководствоваться кредитные организации", — говорится в Telegram-канале ЦБ.
Центробанк выделил следующие признаки мошенничества:
  • нехарактерное для человека поведение при снятии денег, например, непривычное время суток;
  • нетипичная сумма или местонахождение банкомата;
  • запрос на выдачу средств несвойственным клиенту способом (не с карты, а по QR-коду);
  • изменение активности телефонных разговоров как минимум за шесть часов до операции;
  • рост количества смс с новых номеров;
  • снятие денег в течение суток после оформления кредита или займа или увеличение лимита на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте;
  • перевод человеком на свой счет более 200 тысяч рублей по Системе быстрых платежей со счета в другом банке или досрочное закрытие вклада на аналогичную сумму;
  • смена номера телефона для авторизации в интернет-банке, получение информации (в том числе от операторов связи) о том, что изменились характеристики телефона, с помощью которого клиент снимает деньги, или наличие на его устройстве вредоносных программ.
Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тысяч рублей в сутки. Снять более крупную сумму в этот период можно будет в отделении банка. Клинта проинформируют смс или пуш-уведомлением, отметили в регуляторе.
