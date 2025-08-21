https://ria.ru/20250821/priznaki-2036666218.html

ЦБ назвал признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Банк России определил девять признаков мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах, следует из сообщения регулятора."С 1 сентября банки, которые оформили клиенту платежную карту, обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников, а также не совершает ли операцию мошенник за него. Банк России определил девять признаков, которыми будут руководствоваться кредитные организации", — говорится в Telegram-канале ЦБ.Центробанк выделил следующие признаки мошенничества:Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тысяч рублей в сутки. Снять более крупную сумму в этот период можно будет в отделении банка. Клинта проинформируют смс или пуш-уведомлением, отметили в регуляторе.

