В Приморье ищут мужчину, который вывез котов в мешках в заброшенное здание

В Приморье ищут мужчину, который вывез котов в мешках в заброшенное здание

ВЛАДИВОСТОК, 21 авг — РИА Новости. Полиция проверяет информацию о вывозе котов в мешках в заброшенное здание в приморской Находке, личность замешанного в инциденте устанавливается, сообщили РИА Новости в региональном УМВД. В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина кладет в багажник автомобиля мешки, внутри которых кто-то шевелится. Женщина рядом говорит, что всего пять мешков с кошками, в каждом из них по два-три животных. В соцсетях утверждается, что неизвестные вывезли животных в мешках в заброшенное здание. "Полиция Находки проверяет информацию о жестоком обращении с животными. В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация, автор которой сообщает, что неустановленный гражданин в багажнике транспортного средства перевозит котов в мешках. По данному факту проводится проверка, устанавливается личность мужчины", — сообщили в УМВД.

