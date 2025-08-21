Рейтинг@Mail.ru
В Приморье ищут мужчину, который вывез котов в мешках в заброшенное здание - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 21.08.2025 (обновлено: 18:42 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/primore-2036787974.html
В Приморье ищут мужчину, который вывез котов в мешках в заброшенное здание
В Приморье ищут мужчину, который вывез котов в мешках в заброшенное здание - РИА Новости, 21.08.2025
В Приморье ищут мужчину, который вывез котов в мешках в заброшенное здание
Полиция проверяет информацию о вывозе котов в мешках в заброшенное здание в приморской Находке, личность замешанного в инциденте устанавливается, сообщили РИА... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T16:46:00+03:00
2025-08-21T18:42:00+03:00
происшествия
находка
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
приморский край
россия
животные
домашние животные
коты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 21 авг — РИА Новости. Полиция проверяет информацию о вывозе котов в мешках в заброшенное здание в приморской Находке, личность замешанного в инциденте устанавливается, сообщили РИА Новости в региональном УМВД. В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина кладет в багажник автомобиля мешки, внутри которых кто-то шевелится. Женщина рядом говорит, что всего пять мешков с кошками, в каждом из них по два-три животных. В соцсетях утверждается, что неизвестные вывезли животных в мешках в заброшенное здание. "Полиция Находки проверяет информацию о жестоком обращении с животными. В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация, автор которой сообщает, что неустановленный гражданин в багажнике транспортного средства перевозит котов в мешках. По данному факту проводится проверка, устанавливается личность мужчины", — сообщили в УМВД.
https://ria.ru/20250819/kot-2036264021.html
находка
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, находка, министерство внутренних дел рф (мвд россии), приморский край, россия, животные, домашние животные, коты, кошки
Происшествия, Находка, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Приморский край, Россия, Животные, домашние животные, коты, кошки
В Приморье ищут мужчину, который вывез котов в мешках в заброшенное здание

Полиция проверит сведения о вывозе котов в заброшенное здание в Находке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 21 авг — РИА Новости. Полиция проверяет информацию о вывозе котов в мешках в заброшенное здание в приморской Находке, личность замешанного в инциденте устанавливается, сообщили РИА Новости в региональном УМВД.
В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина кладет в багажник автомобиля мешки, внутри которых кто-то шевелится. Женщина рядом говорит, что всего пять мешков с кошками, в каждом из них по два-три животных. В соцсетях утверждается, что неизвестные вывезли животных в мешках в заброшенное здание.
© Кадр видео из соцсетейМужчина кладет в багажник автомобиля мешки с котами в Находке
Мужчина кладёт в багажник автомобиля мешки с котами в Находке - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Кадр видео из соцсетей
Мужчина кладет в багажник автомобиля мешки с котами в Находке
"Полиция Находки проверяет информацию о жестоком обращении с животными. В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация, автор которой сообщает, что неустановленный гражданин в багажнике транспортного средства перевозит котов в мешках. По данному факту проводится проверка, устанавливается личность мужчины", — сообщили в УМВД.
Сотрудница ФСИН России на посту видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
У колонии в Нижегородской области поймали кота-наркокурьера
19 августа, 12:14
 
ПроисшествияНаходкаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Приморский крайРоссияЖивотныедомашние животныекотыкошки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала