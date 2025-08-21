https://ria.ru/20250821/prikaz-2036670416.html

В Минздраве прокомментировали приказ об обязанностям фельдшеров

В Минздраве прокомментировали приказ об обязанностям фельдшеров - РИА Новости, 21.08.2025

В Минздраве прокомментировали приказ об обязанностям фельдшеров

Никаких новшеств в новом приказе Минздрава РФ, по которому фельдшеры и акушерки будут исполнять обязанности лечащих врачей, по сути нет, его предыдущая версия... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T11:26:00+03:00

2025-08-21T11:26:00+03:00

2025-08-21T11:28:00+03:00

общество

россия

владимир стародубов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101814/73/1018147363_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_f2576cd9f6691c3ada9fe0f88bbc815d.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Никаких новшеств в новом приказе Минздрава РФ, по которому фельдшеры и акушерки будут исполнять обязанности лечащих врачей, по сути нет, его предыдущая версия действовала более 12 лет и нуждалась в актуализации, заявил РИА Новости научный руководитель Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, академик Владимир Стародубов. Минздрав утвердил приказ, разрешающий руководителю медицинской организации возложить часть функций лечащего врача на фельдшера или акушерку при оказании первичной медико-санитарной помощи и скорой медпомощи. Документ вступит в силу 1 сентября. "Это нормальная практика, никаких новшеств здесь по сути нет. Предыдущая версия приказа действовала более 12 лет и нуждалась в актуализации. В ситуации, когда врач, например, уходит в отпуск или временно отсутствует, когда врача нет - его функции временно исполняет грамотный фельдшер, который выполняет функцию участкового терапевта или работает в отдаленном ФАПе", - рассказал Стародубов. Он отметил, что есть функции, которые имеет право выполнять только врач, но для этого создаются отдельные механизмы, они позволяют специалисту, который наблюдает или помогает этим фельдшерам и акушеркам, оказывать медпомощь. По его словам, сейчас также развивается телемедицина, которая позволяет в режиме онлайн консультироваться с врачами медорганизаций более высокого уровня. "Это нормативный документ, который подтверждает и закрепляет практику, сложившуюся в Российский Федерации, защищая средний медицинский персонал и наделяя их необходимыми функциями", - добавил Стародубов.

https://ria.ru/20250801/gosduma-2032750004.html

https://ria.ru/20250812/vlasti-2034716044.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир стародубов