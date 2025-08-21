Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве прокомментировали приказ об обязанностям фельдшеров - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 21.08.2025 (обновлено: 11:28 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/prikaz-2036670416.html
В Минздраве прокомментировали приказ об обязанностям фельдшеров
В Минздраве прокомментировали приказ об обязанностям фельдшеров - РИА Новости, 21.08.2025
В Минздраве прокомментировали приказ об обязанностям фельдшеров
Никаких новшеств в новом приказе Минздрава РФ, по которому фельдшеры и акушерки будут исполнять обязанности лечащих врачей, по сути нет, его предыдущая версия... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T11:26:00+03:00
2025-08-21T11:28:00+03:00
общество
россия
владимир стародубов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101814/73/1018147363_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_f2576cd9f6691c3ada9fe0f88bbc815d.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Никаких новшеств в новом приказе Минздрава РФ, по которому фельдшеры и акушерки будут исполнять обязанности лечащих врачей, по сути нет, его предыдущая версия действовала более 12 лет и нуждалась в актуализации, заявил РИА Новости научный руководитель Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, академик Владимир Стародубов. Минздрав утвердил приказ, разрешающий руководителю медицинской организации возложить часть функций лечащего врача на фельдшера или акушерку при оказании первичной медико-санитарной помощи и скорой медпомощи. Документ вступит в силу 1 сентября. "Это нормальная практика, никаких новшеств здесь по сути нет. Предыдущая версия приказа действовала более 12 лет и нуждалась в актуализации. В ситуации, когда врач, например, уходит в отпуск или временно отсутствует, когда врача нет - его функции временно исполняет грамотный фельдшер, который выполняет функцию участкового терапевта или работает в отдаленном ФАПе", - рассказал Стародубов. Он отметил, что есть функции, которые имеет право выполнять только врач, но для этого создаются отдельные механизмы, они позволяют специалисту, который наблюдает или помогает этим фельдшерам и акушеркам, оказывать медпомощь. По его словам, сейчас также развивается телемедицина, которая позволяет в режиме онлайн консультироваться с врачами медорганизаций более высокого уровня. "Это нормативный документ, который подтверждает и закрепляет практику, сложившуюся в Российский Федерации, защищая средний медицинский персонал и наделяя их необходимыми функциями", - добавил Стародубов.
https://ria.ru/20250801/gosduma-2032750004.html
https://ria.ru/20250812/vlasti-2034716044.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101814/73/1018147363_245:0:2378:1600_1920x0_80_0_0_96436dfce400866b695d5392846f97a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир стародубов
Общество, Россия, Владимир Стародубов
В Минздраве прокомментировали приказ об обязанностям фельдшеров

Стародубов: новшеств в приказе Минздрава об обязанностях фельдшеров нет

© Fotolia / yahyaikizВрач держит стетоскоп
Врач держит стетоскоп - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Fotolia / yahyaikiz
Врач держит стетоскоп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Никаких новшеств в новом приказе Минздрава РФ, по которому фельдшеры и акушерки будут исполнять обязанности лечащих врачей, по сути нет, его предыдущая версия действовала более 12 лет и нуждалась в актуализации, заявил РИА Новости научный руководитель Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, академик Владимир Стародубов.
Минздрав утвердил приказ, разрешающий руководителю медицинской организации возложить часть функций лечащего врача на фельдшера или акушерку при оказании первичной медико-санитарной помощи и скорой медпомощи. Документ вступит в силу 1 сентября.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
В Госдуме предложили ввести верификацию для врачей в интернете
1 августа, 04:40
"Это нормальная практика, никаких новшеств здесь по сути нет. Предыдущая версия приказа действовала более 12 лет и нуждалась в актуализации. В ситуации, когда врач, например, уходит в отпуск или временно отсутствует, когда врача нет - его функции временно исполняет грамотный фельдшер, который выполняет функцию участкового терапевта или работает в отдаленном ФАПе", - рассказал Стародубов.
Он отметил, что есть функции, которые имеет право выполнять только врач, но для этого создаются отдельные механизмы, они позволяют специалисту, который наблюдает или помогает этим фельдшерам и акушеркам, оказывать медпомощь.
По его словам, сейчас также развивается телемедицина, которая позволяет в режиме онлайн консультироваться с врачами медорганизаций более высокого уровня.
"Это нормативный документ, который подтверждает и закрепляет практику, сложившуюся в Российский Федерации, защищая средний медицинский персонал и наделяя их необходимыми функциями", - добавил Стародубов.
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Учителя и врачи в Приморье смогут выкупить арендное жилье
12 августа, 08:14
 
ОбществоРоссияВладимир Стародубов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала