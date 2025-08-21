Рейтинг@Mail.ru
Защита бывшего главного нарколога обжаловала приговор
07:21 21.08.2025
Защита бывшего главного нарколога обжаловала приговор
Защита бывшего главного нарколога обжаловала приговор
происшествия
россия
москва
рязань
евгений брюн
владимир якушев
сергей васильев
московский научно-практический центр наркологии
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Защита бывшего главного нарколога России Евгения Брюна подала кассационную жалобу на приговор, которым суд назначил ему 7 лет колонии за аферу с тест-контейнерами, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Севрук. "В среду я подал кассационную жалобу, мы не согласны с выводами суда, в тексте пишут, что была проведена экспертиза стоимости тест-контейнеров, но ее никто не проводил, у них нет рыночной стоимости", - сказал собеседник агентства. Кузьминский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии Брюна по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, со штрафом 850 тысяч рублей. Кроме того, суд назначил 7 лет бывшему вице-президенту Российской наркологической лиги Владимиру Якушеву, экс-руководитель Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров получил 4 года, глава его отдела торгов Людмила Еременкина и гендиректор компании "Микротехнологии" Сергей Васильев – по 6 лет. Также им назначены штрафы от 400 тысяч до 1,5 миллионов рублей. Фигуранты признаны виновными в хищении денежных средств департамента здравоохранения Москвы на сумму более 138 миллионов рублей. Следствие считает, что при поставках в ГБУЗ "Московский НПЦ наркологии ДЗМ" были сильно завышены цены на закупаемые тест-контейнеры для проведения анализов на наркотики в организме пациентов. Все они вину не признали. Адвокат Брюна обращал особое внимание, что его подзащитный спас тысячи людей от алкоголизма и наркомании. В апреле приговор был пересмотрен в апелляционной инстанции Мосгорсуда, но оставлен без изменения. Брюн был этапирован в колонию в Рязань.
россия
москва
рязань
происшествия, россия, москва, рязань, евгений брюн, владимир якушев, сергей васильев, московский научно-практический центр наркологии, московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Рязань, Евгений Брюн, Владимир Якушев, Сергей Васильев, Московский научно-практический центр наркологии, Московский городской суд
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Защита бывшего главного нарколога России Евгения Брюна подала кассационную жалобу на приговор, которым суд назначил ему 7 лет колонии за аферу с тест-контейнерами, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Севрук.
"В среду я подал кассационную жалобу, мы не согласны с выводами суда, в тексте пишут, что была проведена экспертиза стоимости тест-контейнеров, но ее никто не проводил, у них нет рыночной стоимости", - сказал собеседник агентства.
Кузьминский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии Брюна по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, со штрафом 850 тысяч рублей.
Кроме того, суд назначил 7 лет бывшему вице-президенту Российской наркологической лиги Владимиру Якушеву, экс-руководитель Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров получил 4 года, глава его отдела торгов Людмила Еременкина и гендиректор компании "Микротехнологии" Сергей Васильев – по 6 лет. Также им назначены штрафы от 400 тысяч до 1,5 миллионов рублей.
Фигуранты признаны виновными в хищении денежных средств департамента здравоохранения Москвы на сумму более 138 миллионов рублей. Следствие считает, что при поставках в ГБУЗ "Московский НПЦ наркологии ДЗМ" были сильно завышены цены на закупаемые тест-контейнеры для проведения анализов на наркотики в организме пациентов.
Все они вину не признали. Адвокат Брюна обращал особое внимание, что его подзащитный спас тысячи людей от алкоголизма и наркомании.
В апреле приговор был пересмотрен в апелляционной инстанции Мосгорсуда, но оставлен без изменения. Брюн был этапирован в колонию в Рязань.
ПроисшествияРоссияМоскваРязаньЕвгений БрюнВладимир ЯкушевСергей ВасильевМосковский научно-практический центр наркологииМосковский городской суд
 
 
