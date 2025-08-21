https://ria.ru/20250821/prezident-2036732253.html
Новый президент Польши подписал закон о ветеранах войн за границей
ВАРШАВА, 21 авг – РИА Новости. Первый закон, который подписал новый президент Польши Кароль Навроцкий, предусматривает выплаты пострадавшим участникам боевых действий за границами страны. "Мною были рассмотрены 22 закона. Это первые законы, которые я подписываю как президент Польской Республики. Первый закон, который я подписал, – это закон о ветеранах боевых действий за границами Польши", - сказал Навроцкий журналистам. "Это закон, который полезен для польского солдата. Я говорю об этом также как главнокомандующий Вооруженных сил. Ряд решений, которые принесут пользу ветеранам боевых действий за пределами страны", - добавил он. Данный закон среди прочего предусматривает выплату участникам боевых действий за границей 6 тысяч злотых (около 1650 долларов по текущему курсу) за каждый процент утраты здоровья. Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что польские военные контингенты расквартированы в 10 местах за границей страны, например, в Литве, Латвии, Румынии, Турции, Ираке, Боснии и Герцеговине, самопровозглашенном Косово, в районе Средиземного моря, Ливане.
