В ДНР сообщили о преступлениях ВСУ в Красноармейске

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о первых фактах преступлений ВСУ против мирных жителей в районе города Красноармейска (украинское название Покровск). По его словам, ВС РФ прорвали оборону противника на юго-востоке Красноармейска, в районе населенного пункта Чунишино (посёлок в Покровском районе ДНР). "Я только общался с представителями группировки "Центр". После освобождения данного населенного пункта (Чунишино - ред.) уже есть первые факты того, что противник на данном участке совершает преступления по отношению к мирному населению. Это терроризм", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.

