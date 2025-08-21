Рейтинг@Mail.ru
В ДНР сообщили о преступлениях ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 21.08.2025 (обновлено: 12:24 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/prestupleniya-2036683328.html
В ДНР сообщили о преступлениях ВСУ в Красноармейске
В ДНР сообщили о преступлениях ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 21.08.2025
В ДНР сообщили о преступлениях ВСУ в Красноармейске
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о первых фактах преступлений ВСУ против мирных жителей в районе города Красноармейска (украинское название... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T12:20:00+03:00
2025-08-21T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
красноармейск
покровск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014414769_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_aef518cd45fa662d195654a3ca95b580.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о первых фактах преступлений ВСУ против мирных жителей в районе города Красноармейска (украинское название Покровск). По его словам, ВС РФ прорвали оборону противника на юго-востоке Красноармейска, в районе населенного пункта Чунишино (посёлок в Покровском районе ДНР). "Я только общался с представителями группировки "Центр". После освобождения данного населенного пункта (Чунишино - ред.) уже есть первые факты того, что противник на данном участке совершает преступления по отношению к мирному населению. Это терроризм", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20250731/oglaska-2032685294.html
донецкая народная республика
красноармейск
покровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014414769_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_0aabaddbd7a41e7e0da25f3f291f6db0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, красноармейск, покровск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Покровск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В ДНР сообщили о преступлениях ВСУ в Красноармейске

Кимаковский: ВСУ совершают преступления против жителей Красноармейска

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о первых фактах преступлений ВСУ против мирных жителей в районе города Красноармейска (украинское название Покровск).
По его словам, ВС РФ прорвали оборону противника на юго-востоке Красноармейска, в районе населенного пункта Чунишино (посёлок в Покровском районе ДНР).
"Я только общался с представителями группировки "Центр". После освобождения данного населенного пункта (Чунишино - ред.) уже есть первые факты того, что противник на данном участке совершает преступления по отношению к мирному населению. Это терроризм", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
МИД России - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
МИД посодействует обнародованию данных о преступлениях ВСУ в Часовом Яре
31 июля, 18:09
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскПокровскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала