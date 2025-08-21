https://ria.ru/20250821/prestupleniya-2036683328.html
В ДНР сообщили о преступлениях ВСУ в Красноармейске
В ДНР сообщили о преступлениях ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 21.08.2025
В ДНР сообщили о преступлениях ВСУ в Красноармейске
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о первых фактах преступлений ВСУ против мирных жителей в районе города Красноармейска (украинское название... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T12:20:00+03:00
2025-08-21T12:20:00+03:00
2025-08-21T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
красноармейск
покровск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014414769_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_aef518cd45fa662d195654a3ca95b580.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о первых фактах преступлений ВСУ против мирных жителей в районе города Красноармейска (украинское название Покровск). По его словам, ВС РФ прорвали оборону противника на юго-востоке Красноармейска, в районе населенного пункта Чунишино (посёлок в Покровском районе ДНР). "Я только общался с представителями группировки "Центр". После освобождения данного населенного пункта (Чунишино - ред.) уже есть первые факты того, что противник на данном участке совершает преступления по отношению к мирному населению. Это терроризм", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20250731/oglaska-2032685294.html
донецкая народная республика
красноармейск
покровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014414769_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_0aabaddbd7a41e7e0da25f3f291f6db0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, красноармейск, покровск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Покровск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В ДНР сообщили о преступлениях ВСУ в Красноармейске
Кимаковский: ВСУ совершают преступления против жителей Красноармейска