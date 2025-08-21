https://ria.ru/20250821/premer-2036665189.html

Премьер Финляндии допустил отправку военных на Украину

Премьер Финляндии допустил отправку военных на Украину

Отправка финских военных на Украину в рамках гарантий безопасности не исключается, но это очень серьезный вопрос, требующий взвешенной оценки, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Отправка финских военных на Украину в рамках гарантий безопасности не исключается, но это очень серьезный вопрос, требующий взвешенной оценки, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. "Военных задач очень много, например, сейчас финские солдаты участвуют в обучении украинских военных. Поэтому категорично сказать нельзя. Но мы должны помнить, что Финляндия - это также приграничная страна с Россией, приграничная страна ЕС и НАТО. У нас большая ответственность за безопасность Европы", - сказал Орпо в эфире телерадиовещателя Yle, отвечая на вопрос о том, исключает ли он категорически отправку финских военных на Украину в рамках гарантий безопасности. Орпо добавил, что Финляндия будет участвовать в предоставлении гарантий, но тщательно рассмотрит, какие задачи может взять на себя. "Здесь нужно слушать военную оценку и мнение экспертов, сочетать это с политической оценкой, вести обсуждение в Финляндии, потому что отправлять финских солдат на задания - это не пустяк", - добавил он. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

