"Ущерб на миллионы рублей". Что возмутило жителей Пермского края

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Глеб Подгорский. В поселке Шадейка Пермского края объявили сбор на ремонт многоквартирного дома, который пострадал от пожара, возникшего, предварительно, из-за невнимательности. Администрация помочь деньгами не может, сумма же для местных непосильная. РИА Новости разбиралось в ситуации."Огонь полыхал вовсю"Это случилось днем 4 августа. "В 14:20 мне на работу позвонили и сообщили, что в доме пожар. Хорошо, в квартире никого не было. Я примчалась туда за 15 минут. Пожарные откликнулись оперативно, тушили пять машин. Как назло — очень жаркий день. Огонь полыхал вовсю, — рассказывает РИА Новости Наталья, председатель товарищества собственников жилья. — Дом, к слову, двухэтажный. Пламя перекинулось с лоджии второго этажа на крышу".По словам жильцов, пожар начался в квартире 75-летней пенсионерки, у которой проблемы с алкоголем. В тот злополучный день она вместе с собутыльницей Инной (имя изменено) распивали спиртное и курили."Соседи, выводившие их из квартиры, расспрашивали, что произошло. Гостья призналась: тушила сигареты об диван, а потом уснула. Предварительная версия такая, но мы ждем официальной экспертизы", — объяснила в комментарии агентству Марья, у которой в этом доме живет бабушка.Крыша полностью сгорела, квартиры на втором этаже затопило, отключили газ и свет. В райадминистрации людям предложили временное жилье, но все отказались. Кто-то пережидает у родственников, однако большинство предпочло остаться."В двух подъездах электричество вернули — через неделю. В третьем, где начался пожар, света еще нет, хотя там по-прежнему живут", — говорит Марья. Наталья добавляет: "На втором этаже отходят штукатурка, обои. На первом проступает желтизна. Придется срывать обои, все хорошенько просушить, чтобы не было плесени. То есть предстоит ремонт в квартирах"."Ни слуху ни духу"Пенсионерка, в чьей квартире возникло возгорание, не переехала. Каково же было удивление жильцов, когда буквально на следующий день после пожара ее посетила Инна с очередной порцией горячительного. Люди возмутились. Обратились к хозяйке и попросили разойтись.Об Инне известно немного: около 50 лет, давно злоупотребляет алкоголем, снимает квартиру в Кунгуре (13 километров от поселка), подрабатывала лепкой пельменей."Видим ее регулярно. Ведет себя агрессивно. Устраивает словесные перепалки, драки с собутыльниками", — уточняет Марья. Но с тех пор, как прогнали, о ней "ни слуху ни духу"."Сейчас проводится пожарно-техническая экспертиза. Как нам объяснили, если все подтвердится, подадут в суд в гражданском порядке. Ей грозит штраф до 50 тысяч рублей", — отмечает Наталья. Жильцы пытались побеседовать с пенсионеркой о том, что пора перебраться в дом престарелых, однако та наотрез отказывается. Как и переезжать к родственникам.Сбор на ремонтВ комментарии РИА Новости член Ассоциации юристов России Наталья Глебова пояснила: если установят лицо, причинившее вред имуществу жильцов, то тогда, согласно статье 1064 ГК, виновник обязан возместить ущерб. Получится весьма ощутимая сумма. Однако пострадавшие отмахиваются: уверены, что Инна неспособна выплатить даже минимальный штраф, ведь у нее нет стабильного заработка.Ремонт крыши — полностью за свой счет. Чиновники разводят руками: деньгами не могут помочь, поскольку нет полномочий. Дело в том, что в доме отсутствуют помещения, находящиеся в муниципальной собственности.Глебова, ознакомившись с ситуацией, подтвердила: "По закону собственники несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме сами. Если накопленных средств недостаточно для каких-либо работ, следует организовать общее собрание, чтобы принять решение об увеличении платы с каждого".На ремонт двухэтажки требуются совершенно неподъемные 11 миллионов. Объявили сбор в соцсетях. Пока "в копилке" чуть больше ста тысяч.РИА Новости обратилось в администрацию Пермского края. Там сообщили, что районные чиновники организуют проверку вентиляционных каналов в каждой квартире. Также ищут предпринимателей, которые могли бы помочь со стройматериалами."Подрядной организации пока нет, ведутся переговоры с пятью потенциальными. Срок завершения ремонтных работ — до 31 октября, — проинформировали в пресс-службе. — На днях в ходе рабочего визита губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил жильцов, пообщался с собственниками пострадавших квартир. Губернатор поставил задачу главе округа — оказать поддержку в восстановлении утраченного имущества".Тем не менее люди прежде всего рассчитывают на себя — и продолжают сбор. Надеются, что к холодам не останутся без тепла и света.

