https://ria.ru/20250821/potok-2036868265.html

Посол России высказался об аресте украинца по делу о "Северных потоках"

Посол России высказался об аресте украинца по делу о "Северных потоках" - РИА Новости, 21.08.2025

Посол России высказался об аресте украинца по делу о "Северных потоках"

Задержание подозреваемого в координации диверсии на "Северных потоках" свидетельствует о поспешности свертывания Данией расследования этого преступления,... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T22:32:00+03:00

2025-08-21T22:32:00+03:00

2025-08-21T22:32:00+03:00

в мире

россия

дания

германия

владимир барбин

северный поток

северный поток — 2

nord stream 2 ag

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036826309_14:0:1475:822_1920x0_80_0_0_542079cfee10f6ba6976c8b3deab5f27.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Задержание подозреваемого в координации диверсии на "Северных потоках" свидетельствует о поспешности свертывания Данией расследования этого преступления, главное для Копенгагена было не дать возможности России и миру узнать правду о взрывах газопроводов, заявил посол России в Дании Владимир Барбин. Ранее генпрокуратура Германии сообщила, что в Италии по ее ордеру был арестован 49-летний мужчина по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток". "Виновность устанавливает суд. Однако арест в Италии по ордеру прокуратуры Германии подозреваемого в осуществлении координации взрывов газопроводов "Северный поток" свидетельствует о поспешности свертывания Данией расследования этого преступления", - сказал Барбин в комментарии телеканалу TV2. Текст размещен в Telegram-канале дипмиссии. Посол добавил, что откровенное противодействие Копенгагена российской инициативе о запуске под эгидой ООН международного независимого расследования этих диверсий дает повод думать о том, что Дания не была заинтересована в установлении ни вдохновителей, ни организаторов, ни спонсоров, ни исполнителей диверсий против общеевропейской газотранспортной системы. "Главное для Копенгагена было не дать возможности России и миру узнать правду о взрывах газопроводов "Северный поток". Вместо объективного расследования и информирования о его ходе в Дании была сознательно сформирована благодатная почва для спекуляций и высказывания абсурдных предположений, которые позволяли напустить туману в отношении предельно очевидных вещей: взрывы газопроводов были выгодны не России, а её противникам. С датской стороны было сделано все, чтобы такие доказательства никогда не появились на свет", - подчеркнул глава дипмиссии. Барбин отметил, что Дания на словах выступает за решительную борьбу с гибридными угрозами и диверсиям против критической инфраструктуры, но на деле поступает прямо противоположным образом. Арестованного Сергея К. подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в 2022 году. Украинца подозревают в соучастии в организации взрыва, в антиконституционной диверсии, а также в разрушении сооружений. Согласно ордеру на арест, Сергею К. вменяют то, что он входил в группу лиц, которые в сентябре 2022 года вблизи острова Борнхольм установили взрывные устройства на газопроводах "Северный поток 1" "Северный поток 2". После экстрадиции из Италии подозреваемый будет доставлен к следственному судье Федерального суда Германии. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20250821/ukrainets-2036863333.html

https://ria.ru/20250821/potok-2036862190.html

https://ria.ru/20250821/germanija-2036830275.html

россия

дания

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, дания, германия, владимир барбин, северный поток, северный поток — 2, nord stream 2 ag, nord stream , энергетика, природный газ