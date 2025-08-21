Рейтинг@Mail.ru
В Австрии призвали добиться ясности насчет диверсии на "Северных потоках"
18:50 21.08.2025 (обновлено: 19:02 21.08.2025)
В Австрии призвали добиться ясности насчет диверсии на "Северных потоках"
В Австрии призвали добиться ясности насчет диверсии на "Северных потоках"
2025-08-21T18:50:00+03:00
2025-08-21T19:02:00+03:00
ВЕНА, 21 авг - РИА Новости. Евродепутат из Австрии от правой АПС (Австрийская партия свободы) Гаральд Вилимски потребовал прекратить выплаты Киеву, пока не будет расследован подрыв "Северных потоков". Вилимски потребовал провести полное расследование того, в какой степени Украина действительно была вовлечена в диверсию и какую роль при этом сыграл Владимир Зеленский. "Пока на эти вопросы не будут даны окончательные ответы, ни одного евро больше не должно направляться на Украину. Я призываю Еврокомиссию немедленно добиваться полной прозрачности и требовать от Украины раскрытия всех соответствующих документов", - приводятся слова евродепутата в пресс-релизе партии. Он указал на то, что уже в 2024 году сообщалось, что Зеленский мог быть в курсе диверсии, а украинские военные считались её организаторами. "Тем не менее, ничего не произошло - денежные потоки в адрес Украины продолжались без каких-либо последствий", - отметил Вилимски. Ранее в четверг прокуратура ФРГ заявила о задержании украинца, которого подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в 2022 году. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ВЕНА, 21 авг - РИА Новости. Евродепутат из Австрии от правой АПС (Австрийская партия свободы) Гаральд Вилимски потребовал прекратить выплаты Киеву, пока не будет расследован подрыв "Северных потоков".
Вилимски потребовал провести полное расследование того, в какой степени Украина действительно была вовлечена в диверсию и какую роль при этом сыграл Владимир Зеленский.
"Пока на эти вопросы не будут даны окончательные ответы, ни одного евро больше не должно направляться на Украину. Я призываю Еврокомиссию немедленно добиваться полной прозрачности и требовать от Украины раскрытия всех соответствующих документов", - приводятся слова евродепутата в пресс-релизе партии.
Он указал на то, что уже в 2024 году сообщалось, что Зеленский мог быть в курсе диверсии, а украинские военные считались её организаторами.
"Тем не менее, ничего не произошло - денежные потоки в адрес Украины продолжались без каких-либо последствий", - отметил Вилимски.
Ранее в четверг прокуратура ФРГ заявила о задержании украинца, которого подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в 2022 году.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
