СМИ рассказали об украинце, подозреваемом в подрыве "Северных потоков"
СМИ рассказали об украинце, подозреваемом в подрыве "Северных потоков"
2025-08-21T15:47:00+03:00
РИМ, 21 авг – РИА Новости. Гражданин Украины, арестованный итальянскими карабинерами по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году, находился в Италии на отдыхе с семьей, пишет в четверг газета Quotidiano Nazionale. По информации издания, 49-летнего мужчину по имени Сергей К. арестовали в городе Сан-Клементе в провинции Римини. "Его доставили в тюрьму и сейчас он находится в распоряжении Апелляционного суда Болоньи во исполнение европейского ордера на арест", - говорится в сообщении. Суду предстоит принять решение об экстрадиции в Германию. Ранее в четверг прокуратура ФРГ заявила о задержании украинца, которого подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в 2022 году. По информации портала Open.online, Сергей К. прибыл в Италию несколько дней назад. Его личность предположительно была установлена в ходе проверки.
