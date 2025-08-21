Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали об украинце, подозреваемом в подрыве "Северных потоков"
15:47 21.08.2025 (обновлено: 15:48 21.08.2025)
СМИ рассказали об украинце, подозреваемом в подрыве "Северных потоков"
СМИ рассказали об украинце, подозреваемом в подрыве "Северных потоков"
в мире
италия
германия
украина
северный поток
северный поток — 2
nord stream
nord stream 2 ag
РИМ, 21 авг – РИА Новости. Гражданин Украины, арестованный итальянскими карабинерами по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году, находился в Италии на отдыхе с семьей, пишет в четверг газета Quotidiano Nazionale. По информации издания, 49-летнего мужчину по имени Сергей К. арестовали в городе Сан-Клементе в провинции Римини. "Его доставили в тюрьму и сейчас он находится в распоряжении Апелляционного суда Болоньи во исполнение европейского ордера на арест", - говорится в сообщении. Суду предстоит принять решение об экстрадиции в Германию. Ранее в четверг прокуратура ФРГ заявила о задержании украинца, которого подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в 2022 году. По информации портала Open.online, Сергей К. прибыл в Италию несколько дней назад. Его личность предположительно была установлена ​​в ходе проверки.
в мире, италия, германия, украина, северный поток, северный поток — 2, nord stream , nord stream 2 ag, энергетика, происшествия, природный газ
В мире, Италия, Германия, Украина, Северный поток, Северный поток — 2, Nord Stream , Nord Stream 2 AG, Энергетика, Происшествия, Природный газ
© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
РИМ, 21 авг – РИА Новости. Гражданин Украины, арестованный итальянскими карабинерами по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году, находился в Италии на отдыхе с семьей, пишет в четверг газета Quotidiano Nazionale.
По информации издания, 49-летнего мужчину по имени Сергей К. арестовали в городе Сан-Клементе в провинции Римини.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Газпром победил: Киев обманул сам себя
24 июля, 08:00
"Его доставили в тюрьму и сейчас он находится в распоряжении Апелляционного суда Болоньи во исполнение европейского ордера на арест", - говорится в сообщении.
Суду предстоит принять решение об экстрадиции в Германию.
Ранее в четверг прокуратура ФРГ заявила о задержании украинца, которого подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в 2022 году.
По информации портала Open.online, Сергей К. прибыл в Италию несколько дней назад. Его личность предположительно была установлена ​​в ходе проверки.
Момент убийства полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
СМИ сообщили подробности о ликвидированном в Киеве полковнике СБУ
19 июля, 14:53
 
В миреИталияГерманияУкраинаСеверный потокСеверный поток — 2Nord StreamNord Stream 2 AGЭнергетикаПроисшествияПриродный газ
 
 
