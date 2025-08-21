https://ria.ru/20250821/potok-2036755256.html

СМИ рассказали об украинце, подозреваемом в подрыве "Северных потоков"

СМИ рассказали об украинце, подозреваемом в подрыве "Северных потоков"

РИМ, 21 авг – РИА Новости. Гражданин Украины, арестованный итальянскими карабинерами по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году, находился в Италии на отдыхе с семьей, пишет в четверг газета Quotidiano Nazionale. По информации издания, 49-летнего мужчину по имени Сергей К. арестовали в городе Сан-Клементе в провинции Римини. "Его доставили в тюрьму и сейчас он находится в распоряжении Апелляционного суда Болоньи во исполнение европейского ордера на арест", - говорится в сообщении. Суду предстоит принять решение об экстрадиции в Германию. Ранее в четверг прокуратура ФРГ заявила о задержании украинца, которого подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в 2022 году. По информации портала Open.online, Сергей К. прибыл в Италию несколько дней назад. Его личность предположительно была установлена ​​в ходе проверки.

