Названа сумма выплат Киева родственникам при потерях в 1,7 миллиона военных
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
03:18 21.08.2025 (обновлено: 09:38 21.08.2025)
Названа сумма выплат Киева родственникам при потерях в 1,7 миллиона военных
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украина должна будет выплатить семьям погибших военных более 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов США), если данные о потерях в 1,7 миллиона подтвердятся — эта цифра составляет более трех ВВП Украины за предыдущий год, или сразу семь ее бюджетов за год, следует из подсчетов РИА Новости. Ранее хакерская группировка KillNet подтвердила агентству информацию о том, что она взломала базу данных Генштаба ВСУ. В хранилище информации содержались сведения о потерях украинской армии погибшими и пропавшими без вести, согласно этим данным, с 2022 года потери составили 1,7 миллиона военных. Согласно информации с сайта украинского Минобороны, за каждого погибшего военнослужащего Украина обязуется выплатить его семье 15 миллионов гривен (около 360 тысяч долларов). В случае, если все 1,7 миллиона военнослужащих окажутся погибшими, власти страны задолжают родственникам погибших сумму в 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов США). При этом весь ВВП Украины в 2024 году составил около 190 миллиардов долларов США. Расходы украинского бюджета в прошлом году составили 3,35 триллиона гривен, доходы — 1,78 триллиона. В беседе с РИА Новости в среду председатель исполнительного комитета международного движения "Другая Украина", юрист Роман Коваленко предположил, что Киев сам точно не "потянет" такие выплаты. "Без западной помощи Украина не сможет ничего, ей едва хватает на выплаты бюджетникам и пенсионерам. Речи о выплатах 15 миллионов (гривен. — Прим. ред.) за каждого погибшего не идет", — сказал Коваленко. Бывший депутат Рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров в беседе с агентством отметил, что от таких потерь страна будет восстанавливаться очень долго. "Я не знаю, когда Украина восстановится. На ее восстановление уйдут десятки и десятки лет, поскольку &lt;...&gt; это демографическая катастрофа", — отметил он.
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украина должна будет выплатить семьям погибших военных более 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов США), если данные о потерях в 1,7 миллиона подтвердятся — эта цифра составляет более трех ВВП Украины за предыдущий год, или сразу семь ее бюджетов за год, следует из подсчетов РИА Новости.
Ранее хакерская группировка KillNet подтвердила агентству информацию о том, что она взломала базу данных Генштаба ВСУ. В хранилище информации содержались сведения о потерях украинской армии погибшими и пропавшими без вести, согласно этим данным, с 2022 года потери составили 1,7 миллиона военных. Согласно информации с сайта украинского Минобороны, за каждого погибшего военнослужащего Украина обязуется выплатить его семье 15 миллионов гривен (около 360 тысяч долларов).
В случае, если все 1,7 миллиона военнослужащих окажутся погибшими, власти страны задолжают родственникам погибших сумму в 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов США). При этом весь ВВП Украины в 2024 году составил около 190 миллиардов долларов США. Расходы украинского бюджета в прошлом году составили 3,35 триллиона гривен, доходы — 1,78 триллиона.
В беседе с РИА Новости в среду председатель исполнительного комитета международного движения "Другая Украина", юрист Роман Коваленко предположил, что Киев сам точно не "потянет" такие выплаты.
"Без западной помощи Украина не сможет ничего, ей едва хватает на выплаты бюджетникам и пенсионерам. Речи о выплатах 15 миллионов (гривен. — Прим. ред.) за каждого погибшего не идет", — сказал Коваленко.
Бывший депутат Рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров в беседе с агентством отметил, что от таких потерь страна будет восстанавливаться очень долго.
"Я не знаю, когда Украина восстановится. На ее восстановление уйдут десятки и десятки лет, поскольку <...> это демографическая катастрофа", — отметил он.
