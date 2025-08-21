Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал 1,7 миллиона погибших боевиков верхней планкой потерь ВСУ - РИА Новости, 21.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:52 21.08.2025 (обновлено: 01:54 21.08.2025)
Эксперт назвал 1,7 миллиона погибших боевиков верхней планкой потерь ВСУ
Эксперт назвал 1,7 миллиона погибших боевиков верхней планкой потерь ВСУ - РИА Новости, 21.08.2025
Эксперт назвал 1,7 миллиона погибших боевиков верхней планкой потерь ВСУ
Число в 1,7 миллиона погибших ВСУ близко к верхнему потолку возможных оценок потерь Украины в ходе специальной военной операции, предположил в беседе с РИА... РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Число в 1,7 миллиона погибших ВСУ близко к верхнему потолку возможных оценок потерь Украины в ходе специальной военной операции, предположил в беседе с РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на базу данных Генштаба ВСУ, которая была взломана российскими хакерами, сообщил, что Украина потеряла более 1,7 миллиона военнослужащих убитыми и пропавшими без вести с начала специальной военной операции. "Можно сказать, масштабируя на ход боевых действий, что эта цифра близка к верхнему потолку возможных оценок потерь Украины в виде убитых, без вести пропавших и получивших ранение солдат и офицеров ВСУ", - сказал Коротченко. Он подчеркнул, что указанное число в 1,7 миллиона военнослужащих, которые, по экспертным оценкам, потеряны Украиной за время специальной военной операции, очевидно, включает в себя убитых, без вести пропавших, а также раненых, которых невозможно возвратить одномоментно в строй.
украина, игорь коротченко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Игорь Коротченко, Вооруженные силы Украины
Эксперт назвал 1,7 миллиона погибших боевиков верхней планкой потерь ВСУ

Коротченко: число в 1,7 миллиона погибших близко к верхней планке потерь ВСУ

Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Число в 1,7 миллиона погибших ВСУ близко к верхнему потолку возможных оценок потерь Украины в ходе специальной военной операции, предположил в беседе с РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на базу данных Генштаба ВСУ, которая была взломана российскими хакерами, сообщил, что Украина потеряла более 1,7 миллиона военнослужащих убитыми и пропавшими без вести с начала специальной военной операции.
"Можно сказать, масштабируя на ход боевых действий, что эта цифра близка к верхнему потолку возможных оценок потерь Украины в виде убитых, без вести пропавших и получивших ранение солдат и офицеров ВСУ", - сказал Коротченко.
Он подчеркнул, что указанное число в 1,7 миллиона военнослужащих, которые, по экспертным оценкам, потеряны Украиной за время специальной военной операции, очевидно, включает в себя убитых, без вести пропавших, а также раненых, которых невозможно возвратить одномоментно в строй.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Рогов назвал обнародованное число потерь ВСУ приговором для Зеленского
Вчера, 21:44
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаИгорь КоротченкоВооруженные силы Украины
 
 
