Канада передавала Украине книги с цитатами Гитлера и Муссолини - РИА Новости, 21.08.2025
06:53 21.08.2025
Канада передавала Украине книги с цитатами Гитлера и Муссолини
Канада передавала Украине книги с цитатами Гитлера и Муссолини - РИА Новости, 21.08.2025
Канада передавала Украине книги с цитатами Гитлера и Муссолини
Среди книг, переданных посольством Канады в украинские библиотеки, есть издания с цитатами Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини, выяснил корреспондент РИА... РИА Новости, 21.08.2025
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Среди книг, переданных посольством Канады в украинские библиотеки, есть издания с цитатами Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини, выяснил корреспондент РИА Новости. Ранее РИА Новости сообщало, что в 1990-е годы на Украину, в частности в фонд Канадско-украинского центра в библиотеке имени Крупской в Донецке, Оттава и непосредственно посол Канады Франсуа Матис передали десятки тысяч книг экстремистской и националистической направленности. В одной из переданных посольством Канады в украинские библиотеки украиноязычной книге в позитивном ключе цитируются Гитлер и Муссолини. Книга называется "Альманах в авангарде", она была издана в 1938 году в Париже и предназначалась для распространения среди представителей украинских диаспор по всему миру. Ее стоимость во Франции составляла 7 франков, для прочих стран Европы 30 центов, а в странах Нового Света - 8 франков. Книга представляет из себя сборник националистических статей. В статье Евгения Онацкого, политического деятеля и члена Центральной Рады Украины периода правления Грушевского и Петлюры, цитируются и восхваляются Гитлер и Муссолини. Статья носит название "От оси к треугольнику", и ее финальным тезисом является необходимость Украины выступить, в приближавшейся на момент издания книги, мировой войне на стороне националистических держав, то есть на стороне Третьего рейха и фашистской Италии. "Альманах в авангарде" хранился в Канаде, а в 1994 году был передан представителями Канады в фонд Канадско-украинский центр библиотеки имени Крупской в Донецке. Всего на Украине в 1990-е годы было открыто девять подобных Донецкому библиотечных центров с экстремистской литературой, в частности в Одессе, в Днепропетровске, в Мариуполе, в Луганске.
Канада передавала Украине книги с цитатами Гитлера и Муссолини

Посольство Канады передало Украине книги с цитатами Гитлера и Муссолини

ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Среди книг, переданных посольством Канады в украинские библиотеки, есть издания с цитатами Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини, выяснил корреспондент РИА Новости.
Ранее РИА Новости сообщало, что в 1990-е годы на Украину, в частности в фонд Канадско-украинского центра в библиотеке имени Крупской в Донецке, Оттава и непосредственно посол Канады Франсуа Матис передали десятки тысяч книг экстремистской и националистической направленности.
В одной из переданных посольством Канады в украинские библиотеки украиноязычной книге в позитивном ключе цитируются Гитлер и Муссолини. Книга называется "Альманах в авангарде", она была издана в 1938 году в Париже и предназначалась для распространения среди представителей украинских диаспор по всему миру. Ее стоимость во Франции составляла 7 франков, для прочих стран Европы 30 центов, а в странах Нового Света - 8 франков. Книга представляет из себя сборник националистических статей.
В статье Евгения Онацкого, политического деятеля и члена Центральной Рады Украины периода правления Грушевского и Петлюры, цитируются и восхваляются Гитлер и Муссолини. Статья носит название "От оси к треугольнику", и ее финальным тезисом является необходимость Украины выступить, в приближавшейся на момент издания книги, мировой войне на стороне националистических держав, то есть на стороне Третьего рейха и фашистской Италии.
"Альманах в авангарде" хранился в Канаде, а в 1994 году был передан представителями Канады в фонд Канадско-украинский центр библиотеки имени Крупской в Донецке.
Всего на Украине в 1990-е годы было открыто девять подобных Донецкому библиотечных центров с экстремистской литературой, в частности в Одессе, в Днепропетровске, в Мариуполе, в Луганске.
