https://ria.ru/20250821/posolstvo-2036636045.html

Канада передавала Украине книги с цитатами Гитлера и Муссолини

Канада передавала Украине книги с цитатами Гитлера и Муссолини - РИА Новости, 21.08.2025

Канада передавала Украине книги с цитатами Гитлера и Муссолини

Среди книг, переданных посольством Канады в украинские библиотеки, есть издания с цитатами Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини, выяснил корреспондент РИА... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T06:53:00+03:00

2025-08-21T06:53:00+03:00

2025-08-21T06:53:00+03:00

в мире

украина

канада

донецк

адольф гитлер

бенито муссолини

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014409241_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_9ec232cdf94e3cb8d028edc713e8c433.jpg

ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Среди книг, переданных посольством Канады в украинские библиотеки, есть издания с цитатами Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини, выяснил корреспондент РИА Новости. Ранее РИА Новости сообщало, что в 1990-е годы на Украину, в частности в фонд Канадско-украинского центра в библиотеке имени Крупской в Донецке, Оттава и непосредственно посол Канады Франсуа Матис передали десятки тысяч книг экстремистской и националистической направленности. В одной из переданных посольством Канады в украинские библиотеки украиноязычной книге в позитивном ключе цитируются Гитлер и Муссолини. Книга называется "Альманах в авангарде", она была издана в 1938 году в Париже и предназначалась для распространения среди представителей украинских диаспор по всему миру. Ее стоимость во Франции составляла 7 франков, для прочих стран Европы 30 центов, а в странах Нового Света - 8 франков. Книга представляет из себя сборник националистических статей. В статье Евгения Онацкого, политического деятеля и члена Центральной Рады Украины периода правления Грушевского и Петлюры, цитируются и восхваляются Гитлер и Муссолини. Статья носит название "От оси к треугольнику", и ее финальным тезисом является необходимость Украины выступить, в приближавшейся на момент издания книги, мировой войне на стороне националистических держав, то есть на стороне Третьего рейха и фашистской Италии. "Альманах в авангарде" хранился в Канаде, а в 1994 году был передан представителями Канады в фонд Канадско-украинский центр библиотеки имени Крупской в Донецке. Всего на Украине в 1990-е годы было открыто девять подобных Донецкому библиотечных центров с экстремистской литературой, в частности в Одессе, в Днепропетровске, в Мариуполе, в Луганске.

https://ria.ru/20250814/posolstvo-2035161745.html

https://ria.ru/20250128/kanada-1995820281.html

украина

канада

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, канада, донецк, адольф гитлер, бенито муссолини