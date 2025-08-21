Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Монголии рассказало о ситуации вокруг Ожаровского
05:58 21.08.2025
Посольство России в Монголии рассказало о ситуации вокруг Ожаровского
ПЕКИН, 21 авг - РИА Новости. Посольство России в Монголии осведомлено о ситуации вокруг российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского, находится на связи со всеми заинтересованными сторонами, здоровью и безопасности ученого ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в дипмиссии. Российский физик-ядерщик и сооснователь программы "Безопасность радиоактивных отходов" ("БезРАО") Андрей Ожаровский был задержан в Монголии во время проведения замеров радиационного фона на заброшенном урановом руднике, сообщил в среду сайт программы. "Посольство России в Монголии осведомлено о ситуации вокруг российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского. Находимся на связи со всеми заинтересованными сторонами", - сообщили агентству в дипмиссии. В посольстве подчеркнули, что дипмиссия РФ договорилась с монгольскими коллегами "решать данную проблему в духе всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами". "В данный момент здоровью и безопасности Ожаровского ничего не угрожает. Надеемся, что в ближайшее время он благополучно вернется на родину", - добавили в посольстве. Как сообщили ранее в программе "БезРАО", Ожаровский, который по приглашению местных экологических активистов прибыл в Монголию, несколько дней назад начал исследования в пустыне Гоби, где он зафиксировал три участка радиоактивного загрязнения вблизи действующего месторождения урана. Разработкой этого месторождения занимается французская компания Orano. После этого ученый вместе с активистами направился к старому советскому урановому карьеру в районе Мардай, откуда в прошлом руду вывозили в Краснокаменск (Забайкальский край), где во время измерений на отвалах радиоактивных пород и произошёл инцидент. К ученому подъехал автомобиль с сотрудницей иммиграционной службы, полицейским и несколькими людьми в штатском. Отмечалось, что его исследования прервали и сопроводили в автомобиль. Конвой направился в город Чойбалсан, затем развернулся и поехал в сторону пограничного перехода Эренцав, после чего снова изменил маршрут на Чойбалсан. Весь этот путь занял около 12 часов. Сотрудники государственных служб вели себя вежливо, но отказывались разъяснять ситуацию. Ученый был доставлен в Чойбалсан для официального допроса и смог связаться с консульством РФ. Как отмечалось в заявлении на сайте программы "БезРАО", "задержание эксперта произошло на фоне разворачивающейся в местных СМИ кампании, в рамках которой Андрея Ожаровского представляют "российским агентом КГБ" и "шпионом". В публикациях утверждается, что его истинная цель – сорвать плодотворное сотрудничество Монголии и Франции в сфере добычи урана.
Посольство России в Монголии рассказало о ситуации вокруг Ожаровского

Посольство России в Монголии: физику-ядерщику Ожаровскому ничего не угрожает

ПЕКИН, 21 авг - РИА Новости. Посольство России в Монголии осведомлено о ситуации вокруг российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского, находится на связи со всеми заинтересованными сторонами, здоровью и безопасности ученого ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Российский физик-ядерщик и сооснователь программы "Безопасность радиоактивных отходов" ("БезРАО") Андрей Ожаровский был задержан в Монголии во время проведения замеров радиационного фона на заброшенном урановом руднике, сообщил в среду сайт программы.
"Посольство России в Монголии осведомлено о ситуации вокруг российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского. Находимся на связи со всеми заинтересованными сторонами", - сообщили агентству в дипмиссии.
В посольстве подчеркнули, что дипмиссия РФ договорилась с монгольскими коллегами "решать данную проблему в духе всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами".
"В данный момент здоровью и безопасности Ожаровского ничего не угрожает. Надеемся, что в ближайшее время он благополучно вернется на родину", - добавили в посольстве.
Как сообщили ранее в программе "БезРАО", Ожаровский, который по приглашению местных экологических активистов прибыл в Монголию, несколько дней назад начал исследования в пустыне Гоби, где он зафиксировал три участка радиоактивного загрязнения вблизи действующего месторождения урана. Разработкой этого месторождения занимается французская компания Orano. После этого ученый вместе с активистами направился к старому советскому урановому карьеру в районе Мардай, откуда в прошлом руду вывозили в Краснокаменск (Забайкальский край), где во время измерений на отвалах радиоактивных пород и произошёл инцидент. К ученому подъехал автомобиль с сотрудницей иммиграционной службы, полицейским и несколькими людьми в штатском.
Отмечалось, что его исследования прервали и сопроводили в автомобиль. Конвой направился в город Чойбалсан, затем развернулся и поехал в сторону пограничного перехода Эренцав, после чего снова изменил маршрут на Чойбалсан. Весь этот путь занял около 12 часов. Сотрудники государственных служб вели себя вежливо, но отказывались разъяснять ситуацию. Ученый был доставлен в Чойбалсан для официального допроса и смог связаться с консульством РФ.
Как отмечалось в заявлении на сайте программы "БезРАО", "задержание эксперта произошло на фоне разворачивающейся в местных СМИ кампании, в рамках которой Андрея Ожаровского представляют "российским агентом КГБ" и "шпионом". В публикациях утверждается, что его истинная цель – сорвать плодотворное сотрудничество Монголии и Франции в сфере добычи урана.
