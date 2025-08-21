Рейтинг@Mail.ru
В лоббистской группе заявили о негативном влиянии торговых пошлин США на ЕС - РИА Новости, 21.08.2025
19:07 21.08.2025
В лоббистской группе заявили о негативном влиянии торговых пошлин США на ЕС
В лоббистской группе заявили о негативном влиянии торговых пошлин США на ЕС - РИА Новости, 21.08.2025
В лоббистской группе заявили о негативном влиянии торговых пошлин США на ЕС
Тарифы США в размере 15% окажут негативное влияние на конкурентоспособность Европейского союза, опубликованное рамочное соглашение не должно быть окончательным... РИА Новости, 21.08.2025
БРЮССЕЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Тарифы США в размере 15% окажут негативное влияние на конкурентоспособность Европейского союза, опубликованное рамочное соглашение не должно быть окончательным результатом переговоров, говорится в заявлении генерального директора крупнейшей лоббистской группы в ЕС BusinessEurope Маркуса Бейрера. В четверг США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС ещё планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США. "Мы ценим усилия Европейской комиссии по предотвращению эскалации пошлин, но 15%-процентные пошлины окажут негативное влияние на конкурентоспособность Европы. Поэтому ЕС должен удвоить усилия по повышению своей конкурентоспособности, снижению нормативного бремени и стоимости энергоносителей, а также по продвижению своей программы диверсификации торговли", - говорится в документе. Бейрер считает, что ЕС и США должны оставаться вовлеченными и приверженными делу улучшения условий для торговли и инвестиций компаний. "Публикация совместного заявления ЕС и США вносит столь необходимую ясность для бизнеса, но это не должно быть конечным результатом", - добавляется в заявлении.
В лоббистской группе заявили о негативном влиянии торговых пошлин США на ЕС

Бейрер: пошлины США окажут негативное влияние на конкурентоспособность ЕС

БРЮССЕЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Тарифы США в размере 15% окажут негативное влияние на конкурентоспособность Европейского союза, опубликованное рамочное соглашение не должно быть окончательным результатом переговоров, говорится в заявлении генерального директора крупнейшей лоббистской группы в ЕС BusinessEurope Маркуса Бейрера.
В четверг США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС ещё планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.
"Мы ценим усилия Европейской комиссии по предотвращению эскалации пошлин, но 15%-процентные пошлины окажут негативное влияние на конкурентоспособность Европы. Поэтому ЕС должен удвоить усилия по повышению своей конкурентоспособности, снижению нормативного бремени и стоимости энергоносителей, а также по продвижению своей программы диверсификации торговли", - говорится в документе.
Бейрер считает, что ЕС и США должны оставаться вовлеченными и приверженными делу улучшения условий для торговли и инвестиций компаний.
"Публикация совместного заявления ЕС и США вносит столь необходимую ясность для бизнеса, но это не должно быть конечным результатом", - добавляется в заявлении.
