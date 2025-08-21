ЕС отменит пошлины на промышленные товары из США

https://ria.ru/20250821/poshliny-2036726844.html

БРЮССЕЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Евросоюз отменит пошлины на все промышленные товары из США, говорится в совместном заявлении Брюсселя и Вашингтона по рамочному соглашению "О взаимной, справедливой и сбалансированной торговле"."Европейский союз намерен отменить тарифы на все промышленные товары из США и предоставить преференциальный доступ на рынки для широкого спектра американских морепродуктов и сельскохозяйственных товаров, включая лесные орехи, молочные продукты, свежие и переработанные фрукты и овощи, обработанные пищевые продукты, семена, соевое масло, свинину и мясо бизона", — указывается в тексте.Соглашение также обязывает ЕС:США, со своей стороны, согласились применять пошлины режима наибольшего благоприятствования к некоторым товарам из Евросоюза. Это касается невозобновляемых природных ресурсов, самолетов и авиационных запчастей, непатентованных фармацевтических препаратов и их ингредиентов, а также химических прекурсоров.В середине июля Дональд Трамп заявил, что с 1 августа введет 30-процентные пошлины на товары из ЕС. Тогда же он предупредил, что если объединение захочет в ответ повысить тарифы на американскую продукцию, то Штаты прибавят "это число" к своим пошлинам. В итоге стороны достигли торговой сделки. Они договорились о единой ставке по тарифам в размере 15 процентов. Торговые пошлины ТрампаПосле возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими государствами.По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в Штатах и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, ведь компании вынуждены компенсировать рост издержек за свой счет. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления главы Белого дома, поскольку ранее он не раз смягчал введенные меры из-за резкой реакции инвесторов.

