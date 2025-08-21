https://ria.ru/20250821/poshliny-2036632970.html

Эксперты допускают рост американской пошлины на импорт стали до 75-100%

Эксперты допускают рост американской пошлины на импорт стали до 75-100% - РИА Новости, 21.08.2025

Эксперты допускают рост американской пошлины на импорт стали до 75-100%

Американская пошлина на импорт стали может быть увеличена с текущих 50% до 75-100%, считают опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Американская пошлина на импорт стали может быть увеличена с текущих 50% до 75-100%, считают опрошенные РИА Новости эксперты. США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25% для всех стран. Американский президент Дональд Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления отечественной сталелитейной индустрии. Затем, в августе, он пообещал новые пошлины. Накануне министерство торговли США расширило применение импортных пошлин на 407 видов ввозимой на американскую территории продукции из стали и алюминия. "Объявление августа 2025 года о введении тарифов может означать в ближайшие недели как сохранение текущих ставок, так и возможное повышение до 75-100% ставки", - прокомментировала слова Трампа о новых пошлинах на сталь заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. Она отметила, что в текущем году у США уже было несколько раундов повышения пошлин на сталь для поддержки внутреннего производства: в феврале до 25%, в мае - до 50%. Расширение применения импортной пошлины на 407 продуктов из стали и алюминия может быть связано также с тем, что в августе, по данным Американского института железа и стали, производство стали в США снизилось на 1,4%, добавила аналитик. Схожего мнения о возможном повышении размера пошлины на сталь придерживается и эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. "Исходя из предыдущих паттернов можно предположить, что стартовый уровень варьируется около 75-100% (увеличение с текущих 50%). В дальнейшем стоит ожидать усиление давления и обещание поднять пошлины до 200-300% в течение полутора лет", - полагает он. Смирнов допускает подобного постепенного увеличения ставок для тех стран, кто не достиг сделки с США.

