Советника Трампа спросили о пошлинах против Китая за торговлю с Россией
Советника Трампа спросили о пошлинах против Китая за торговлю с Россией
2025-08-21T20:07:00+03:00
2025-08-21T20:07:00+03:00
2025-08-21T20:10:00+03:00
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Старший советник главы Белого дома по торговле Питер Наварро в четверг уклонился от ответа на вопрос, планируют ли США вводить дополнительные пошлины на товары из Китая за торговое сотрудничество с Россией. В ходе общения с журналистами в Вашингтоне чиновнику задали вопрос, почему американская администрация до сих пор не объявила о новых пошлинах против КНР, увязав это с покупкой Пекином российской нефти. "У нас уже действуют пошлины в отношении Китая на уровне 50%", - ответил Наварро. Он отказался от дальнейшего обсуждения данного вопроса. В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу 7 августа. При этом Трамп также подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.
