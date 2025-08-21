Рейтинг@Mail.ru
Бывшему замминистра обороны Попову продлили срок ареста
12:52 21.08.2025 (обновлено: 15:19 21.08.2025)
Бывшему замминистра обороны Попову продлили срок ареста
Бывшему замминистра обороны Попову продлили срок ареста
Второй западный окружной военный суд продлил срок ареста бывшему замминистра обороны РФ Павлу Попову, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд продлил срок ареста бывшему замминистра обороны РФ Павлу Попову, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении обвиняемому Попову меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали в суде. Ранее в СК заявили о завершении следственных действий по уголовному делу в отношении Попова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий). Следствием установлено, что в 2022-2024 годах Попов, а также заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов совершили многомиллионное хищение бюджетных денег, внеся в документацию ложные сведения о выполненных строительных работах в парке "Патриот". По данным следствия, в 2014-2024 годах Попов также получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку более чем в 45 миллионов рублей за общее покровительство при ведении строительных работ. Кроме того, согласно материалам следствия, в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей. В целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий арестовано имущество на сумму свыше 100 миллионов рублей, отмечали в СК. В рамках дела у Попова из дома изъяты незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Ранее признавшие вину Шестеров и Ахмедов были приговорены к 6 и 5 годам лишения свободы.
россия, павел попов (генерал), патриот, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Павел Попов (генерал), Патриот, Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бывшему замминистра обороны Попову продлили срок ареста

Суд в Москве продлил срок ареста бывшему замминистра обороны Попову

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПавел Попов
Павел Попов - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Павел Попов. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд продлил срок ареста бывшему замминистра обороны РФ Павлу Попову, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении обвиняемому Попову меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали в суде.
Ранее в СК заявили о завершении следственных действий по уголовному делу в отношении Попова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий).
Следствием установлено, что в 2022-2024 годах Попов, а также заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов совершили многомиллионное хищение бюджетных денег, внеся в документацию ложные сведения о выполненных строительных работах в парке "Патриот".
По данным следствия, в 2014-2024 годах Попов также получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку более чем в 45 миллионов рублей за общее покровительство при ведении строительных работ.
Кроме того, согласно материалам следствия, в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей.
В целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий арестовано имущество на сумму свыше 100 миллионов рублей, отмечали в СК. В рамках дела у Попова из дома изъяты незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.
Ранее признавшие вину Шестеров и Ахмедов были приговорены к 6 и 5 годам лишения свободы.
РоссияПавел Попов (генерал)ПатриотПроисшествияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
