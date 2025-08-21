Бывшему замминистра обороны Попову продлили срок ареста
Суд в Москве продлил срок ареста бывшему замминистра обороны Попову
Павел Попов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд продлил срок ареста бывшему замминистра обороны РФ Павлу Попову, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении обвиняемому Попову меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали в суде.
Ранее в СК заявили о завершении следственных действий по уголовному делу в отношении Попова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий).
Следствием установлено, что в 2022-2024 годах Попов, а также заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов совершили многомиллионное хищение бюджетных денег, внеся в документацию ложные сведения о выполненных строительных работах в парке "Патриот".
По данным следствия, в 2014-2024 годах Попов также получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку более чем в 45 миллионов рублей за общее покровительство при ведении строительных работ.
Кроме того, согласно материалам следствия, в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей.
В целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий арестовано имущество на сумму свыше 100 миллионов рублей, отмечали в СК. В рамках дела у Попова из дома изъяты незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.
Ранее признавшие вину Шестеров и Ахмедов были приговорены к 6 и 5 годам лишения свободы.