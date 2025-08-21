https://ria.ru/20250821/pomosch-2036695037.html

СК проверит данные о неоказании помощи пассажирке поезда Волгоград — Москва

СК проверит данные о неоказании помощи пассажирке поезда Волгоград — Москва - РИА Новости, 21.08.2025

СК проверит данные о неоказании помощи пассажирке поезда Волгоград — Москва

Следователи проведут проверку после сообщений о неоказании необходимой медицинской помощи пассажирке поезда Волгоград-Москва в Липецкой области, которую... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T13:00:00+03:00

2025-08-21T13:00:00+03:00

2025-08-21T13:00:00+03:00

происшествия

липецкая область

россия

липецк

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

ВОРОНЕЖ, 21 авг - РИА Новости. Следователи проведут проверку после сообщений о неоказании необходимой медицинской помощи пассажирке поезда Волгоград-Москва в Липецкой области, которую госпитализировали по прибытии в пункт назначения, сообщили в Следственном комитете РФ. В среду Telegram-канал "Осторожно новости" сообщил, что пассажирке поезда Волгоград-Москва в дороге стало плохо, она потеряла сознание. Медики прибыли утром, когда поезд был в Липецке, и, по утверждению Telegram-канала, подумали, что женщина спит. В Москве из поезда пассажирку, находящуюся без сознания, вынесла ее дочь, говорится в публикации. По данным Telegram-канала, женщина находится в больнице в состоянии комы. "В социальных медиа опубликована информация, согласно которой медики, прибывшие по вызову в поезд, следовавший через Липецкую область, не оказали необходимую помощь пассажирке, которой стало плохо в пути. Отмечается, что в последующем самочувствие женщины резко ухудшилось, по прибытии в пункт назначения она госпитализирована. По данному факту следственными органами СК России по Липецкой области организована процессуальная проверка", — сообщил СК РФ в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250819/izbienie-2036398239.html

липецкая область

россия

липецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, липецкая область, россия, липецк, следственный комитет россии (ск рф)