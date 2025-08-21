https://ria.ru/20250821/pomosch-2036695037.html
СК проверит данные о неоказании помощи пассажирке поезда Волгоград — Москва
СК проверит данные о неоказании помощи пассажирке поезда Волгоград — Москва
ВОРОНЕЖ, 21 авг - РИА Новости. Следователи проведут проверку после сообщений о неоказании необходимой медицинской помощи пассажирке поезда Волгоград-Москва в Липецкой области, которую госпитализировали по прибытии в пункт назначения, сообщили в Следственном комитете РФ. В среду Telegram-канал "Осторожно новости" сообщил, что пассажирке поезда Волгоград-Москва в дороге стало плохо, она потеряла сознание. Медики прибыли утром, когда поезд был в Липецке, и, по утверждению Telegram-канала, подумали, что женщина спит. В Москве из поезда пассажирку, находящуюся без сознания, вынесла ее дочь, говорится в публикации. По данным Telegram-канала, женщина находится в больнице в состоянии комы. "В социальных медиа опубликована информация, согласно которой медики, прибывшие по вызову в поезд, следовавший через Липецкую область, не оказали необходимую помощь пассажирке, которой стало плохо в пути. Отмечается, что в последующем самочувствие женщины резко ухудшилось, по прибытии в пункт назначения она госпитализирована. По данному факту следственными органами СК России по Липецкой области организована процессуальная проверка", — сообщил СК РФ в Telegram-канале.
СК проверит данные о неоказании помощи пассажирке поезда Волгоград — Москва
