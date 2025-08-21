Рейтинг@Mail.ru
СК проверит данные о неоказании помощи пассажирке поезда Волгоград — Москва - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/pomosch-2036695037.html
СК проверит данные о неоказании помощи пассажирке поезда Волгоград — Москва
СК проверит данные о неоказании помощи пассажирке поезда Волгоград — Москва - РИА Новости, 21.08.2025
СК проверит данные о неоказании помощи пассажирке поезда Волгоград — Москва
Следователи проведут проверку после сообщений о неоказании необходимой медицинской помощи пассажирке поезда Волгоград-Москва в Липецкой области, которую... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T13:00:00+03:00
2025-08-21T13:00:00+03:00
происшествия
липецкая область
россия
липецк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
ВОРОНЕЖ, 21 авг - РИА Новости. Следователи проведут проверку после сообщений о неоказании необходимой медицинской помощи пассажирке поезда Волгоград-Москва в Липецкой области, которую госпитализировали по прибытии в пункт назначения, сообщили в Следственном комитете РФ. В среду Telegram-канал "Осторожно новости" сообщил, что пассажирке поезда Волгоград-Москва в дороге стало плохо, она потеряла сознание. Медики прибыли утром, когда поезд был в Липецке, и, по утверждению Telegram-канала, подумали, что женщина спит. В Москве из поезда пассажирку, находящуюся без сознания, вынесла ее дочь, говорится в публикации. По данным Telegram-канала, женщина находится в больнице в состоянии комы. "В социальных медиа опубликована информация, согласно которой медики, прибывшие по вызову в поезд, следовавший через Липецкую область, не оказали необходимую помощь пассажирке, которой стало плохо в пути. Отмечается, что в последующем самочувствие женщины резко ухудшилось, по прибытии в пункт назначения она госпитализирована. По данному факту следственными органами СК России по Липецкой области организована процессуальная проверка", — сообщил СК РФ в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250819/izbienie-2036398239.html
липецкая область
россия
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, липецкая область, россия, липецк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Липецкая область, Россия, Липецк, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит данные о неоказании помощи пассажирке поезда Волгоград — Москва

СК проверит сообщения о неоказании помощи пассажирке поезда в Липецской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 21 авг - РИА Новости. Следователи проведут проверку после сообщений о неоказании необходимой медицинской помощи пассажирке поезда Волгоград-Москва в Липецкой области, которую госпитализировали по прибытии в пункт назначения, сообщили в Следственном комитете РФ.
В среду Telegram-канал "Осторожно новости" сообщил, что пассажирке поезда Волгоград-Москва в дороге стало плохо, она потеряла сознание. Медики прибыли утром, когда поезд был в Липецке, и, по утверждению Telegram-канала, подумали, что женщина спит. В Москве из поезда пассажирку, находящуюся без сознания, вынесла ее дочь, говорится в публикации. По данным Telegram-канала, женщина находится в больнице в состоянии комы.
"В социальных медиа опубликована информация, согласно которой медики, прибывшие по вызову в поезд, следовавший через Липецкую область, не оказали необходимую помощь пассажирке, которой стало плохо в пути. Отмечается, что в последующем самочувствие женщины резко ухудшилось, по прибытии в пункт назначения она госпитализирована. По данному факту следственными органами СК России по Липецкой области организована процессуальная проверка", — сообщил СК РФ в Telegram-канале.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
В Подмосковье проверят информацию об избиении девушки на детской площадке
19 августа, 22:25
 
ПроисшествияЛипецкая областьРоссияЛипецкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала