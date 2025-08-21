Рейтинг@Mail.ru
Польша направила России ноту протеста из-за взорвавшегося дрона - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/polsha-2036803106.html
Польша направила России ноту протеста из-за взорвавшегося дрона
Польша направила России ноту протеста из-за взорвавшегося дрона - РИА Новости, 21.08.2025
Польша направила России ноту протеста из-за взорвавшегося дрона
МИД Польши направил в посольство России ноту протеста из-за упавшего и взорвавшегося на территории республики дрона, заявил пресс-секретарь польского... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T17:17:00+03:00
2025-08-21T17:17:00+03:00
в мире
польша
россия
люблин
владислав косиняк-камыш
анджей дуда
зрк с-300
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg
ВАРШАВА, 21 авг – РИА Новости. МИД Польши направил в посольство России ноту протеста из-за упавшего и взорвавшегося на территории республики дрона, заявил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский. В среду представитель местной полиции сообщил РИА Новости, что неизвестный объект упал и взорвался в районе населенного пункта Осины в Польше. На месте обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки. В результате происшествия никто не пострадал, в нескольких домах выбиты стекла. Позже окружной прокурор Люблина Гжегож Трусевич заявил, что упавший и взорвавшийся в Польше объект был военным дроном. В свою очередь министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, не приведя никаких доказательств, заявил, что на территории республики взорвался российский дрон. "Сегодня посольству России была передана нота протеста в связи с событиями возле села Осины", - сказал Вроньский журналистам. Он добавил, что нота будет переведена на русский язык и передана в МИД РФ через польское посольство в Москве. В ноте, по словам пресс-секретаря, говорится о "нарушении польско-российского трактата о дружбе и сотрудничестве, а также Чикагской конвенции". В ноте польская сторона оценивает произошедшее как "высоконедружественный шаг в отношении Польши и Европейского союза". Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты комплекса С-300.
https://ria.ru/20250821/polsha-2036786765.html
https://ria.ru/20250328/polsha-2007834256.html
польша
россия
люблин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_90dd3264a772f4c64bc9be7e875b03ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, люблин, владислав косиняк-камыш , анджей дуда, зрк с-300
В мире, Польша, Россия, Люблин, Владислав Косиняк-Камыш , Анджей Дуда, ЗРК С-300
Польша направила России ноту протеста из-за взорвавшегося дрона

Польша направила в МИД России ноту протеста из-за упавшего и взорвавшегося дрона

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Филип Климашевский
Перейти в медиабанк
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 21 авг – РИА Новости. МИД Польши направил в посольство России ноту протеста из-за упавшего и взорвавшегося на территории республики дрона, заявил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский.
В среду представитель местной полиции сообщил РИА Новости, что неизвестный объект упал и взорвался в районе населенного пункта Осины в Польше. На месте обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки. В результате происшествия никто не пострадал, в нескольких домах выбиты стекла. Позже окружной прокурор Люблина Гжегож Трусевич заявил, что упавший и взорвавшийся в Польше объект был военным дроном. В свою очередь министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, не приведя никаких доказательств, заявил, что на территории республики взорвался российский дрон.
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В Польше считают, что упавший дрон прилетел из Белоруссии
Вчера, 16:43
"Сегодня посольству России была передана нота протеста в связи с событиями возле села Осины", - сказал Вроньский журналистам.
Он добавил, что нота будет переведена на русский язык и передана в МИД РФ через польское посольство в Москве.
В ноте, по словам пресс-секретаря, говорится о "нарушении польско-российского трактата о дружбе и сотрудничестве, а также Чикагской конвенции".
В ноте польская сторона оценивает произошедшее как "высоконедружественный шаг в отношении Польши и Европейского союза".
Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты комплекса С-300.
Флаги: Польши, ЕС и НАТО - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
На северо-западе Польши упал неопознанный дымящийся объект
28 марта, 01:54
 
В миреПольшаРоссияЛюблинВладислав Косиняк-КамышАнджей ДудаЗРК С-300
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала