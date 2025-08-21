https://ria.ru/20250821/polsha-2036803106.html

Польша направила России ноту протеста из-за взорвавшегося дрона

ВАРШАВА, 21 авг – РИА Новости. МИД Польши направил в посольство России ноту протеста из-за упавшего и взорвавшегося на территории республики дрона, заявил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский. В среду представитель местной полиции сообщил РИА Новости, что неизвестный объект упал и взорвался в районе населенного пункта Осины в Польше. На месте обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки. В результате происшествия никто не пострадал, в нескольких домах выбиты стекла. Позже окружной прокурор Люблина Гжегож Трусевич заявил, что упавший и взорвавшийся в Польше объект был военным дроном. В свою очередь министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, не приведя никаких доказательств, заявил, что на территории республики взорвался российский дрон. "Сегодня посольству России была передана нота протеста в связи с событиями возле села Осины", - сказал Вроньский журналистам. Он добавил, что нота будет переведена на русский язык и передана в МИД РФ через польское посольство в Москве. В ноте, по словам пресс-секретаря, говорится о "нарушении польско-российского трактата о дружбе и сотрудничестве, а также Чикагской конвенции". В ноте польская сторона оценивает произошедшее как "высоконедружественный шаг в отношении Польши и Европейского союза". Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты комплекса С-300.

