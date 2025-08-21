https://ria.ru/20250821/polsha-2036786765.html

В Польше считают, что упавший дрон прилетел из Белоруссии

ВАРШАВА, 21 авг – РИА Новости. Польская прокуратура считает, что упавший и взорвавшийся на территории республики дрон прилетел из Белоруссии. В среду представитель местной полиции сообщил РИА Новости, что неизвестный объект упал и взорвался в районе населенного пункта Осины в Польше. На месте обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки. В результате происшествия никто не пострадал, в нескольких домах выбиты стекла. Позже окружной прокурор Люблина Гжегож Трусевич заявил, что упавший и взорвавшийся в Польше объект был военным дроном. "Сопоставляя имеющиеся у нас записи и другие данные, а также показания свидетелей, можно сделать вывод, что очень высока вероятность того, что этот объект прилетел с территории Белоруссии", - заявил журналистам прокурор Гжегож Трусевич. При этом он отметил, что дрон после падения разрушился, разлетелся на множество частей, и следователи располагают лишь одним большим сохранившимся элементом. Польские военные, не приведя никаких доказательств, обвинили в произошедшем Россию, а МИД республики анонсировал направление по дипломатической линии соответствующей ноты протеста. Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты комплекса С-300.

