Польша направит России ноту из-за упавшего и взорвавшегося дрона

2025-08-21T10:48:00+03:00

в мире

польша

россия

украина

анджей дуда

зрк с-300

ВАРШАВА, 21 авг – РИА Новости. Министерство иностранных дел Польши в четверг направит России ноту по поводу упавшего и взорвавшегося на территории республики дрона, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий. В среду представитель местной полиции сообщил РИА Новости, что неизвестный объект упал и взорвался в районе населенного пункта Осины в Польше. На месте обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки. В результате происшествия никто не пострадал, в нескольких домах выбиты стекла. Позже окружной прокурор Люблина Гжегож Трусевич заявил, что упавший и взорвавшийся в Польше объект был военным дроном. "Мы еще не направили ноту по этому вопросу, но сегодня мы ее вышлем", - сказал Босацкий в эфире радиостанции RMF FM. При этом он, не приведя никаких доказательств, утверждает, что в Польше упал именно российский дрон. "Мы уверены в том, что это был российский дрон. У нас есть информация из министерства национальной обороны о том, что это был дрон, примененный Российской Федерацией. Вероятно, он был применен против Украины и пролетал через территорию Польши", - сказал замминистра. Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

