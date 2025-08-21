https://ria.ru/20250821/polsha-2036634343.html

Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности России на Украине

Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности России на Украине - РИА Новости, 21.08.2025

Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности России на Украине

Дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши. "В воздушном пространстве Польши действуют самолеты ВВС и союзной авиации. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий родов вооруженных сил привел в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства. Были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности", - сообщает оперативное командование на своей странице в соцсети X. Польские военные заявили, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами". В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

