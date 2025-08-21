https://ria.ru/20250821/politsiya-2036772643.html
На Пхукете нашли тело россиянина, пропавшего в среду
БАНГКОК, 21 авг – РИА Новости. Полиция таиландского острова Пхукет сообщила о том, что во второй половине дня в четверг у пляжа Найтхон было найдено тело 35-летнего гражданина России, пропавшего накануне около полудня после того, как налетевшая волна унесла его в море, передает новостной портал Phuket News. "Полицейский участок района Сакху сообщил о том, что около 15.00 (11.00 мск) в четверг в море у пляжа Найтхон было найдено выброшенное на берег тело 35-летнего Дениса Коненкова, гражданина России, который в среду пропал во время купания в море у того же пляжа в 12.30 (08.30 мск)", - говорится в сообщении портала. Полиция сообщила изданию, что россиянин купался в море вместе со своей девушкой, которая видела, как налетевшая огромная волна унесла его далеко от берега. Портал публикует фотографию пляжа, сделанную полицейскими во время поисков пропавшего россиянина в среду ночью. На пляже видна табличка "Внимание! Спасатели не работают" и воткнутый в песок древком красный флаг, означающий запрет на купание в море по погодным условиям.
