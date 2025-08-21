Рейтинг@Mail.ru
На Пхукете нашли тело россиянина, пропавшего в среду
16:19 21.08.2025 (обновлено: 17:02 21.08.2025)
На Пхукете нашли тело россиянина, пропавшего в среду
На Пхукете нашли тело россиянина, пропавшего в среду - РИА Новости, 21.08.2025
На Пхукете нашли тело россиянина, пропавшего в среду
Полиция таиландского острова Пхукет сообщила о том, что во второй половине дня в четверг у пляжа Найтхон было найдено тело 35-летнего гражданина России,... РИА Новости, 21.08.2025
в мире
пхукет (остров)
россия
таиланд
БАНГКОК, 21 авг – РИА Новости. Полиция таиландского острова Пхукет сообщила о том, что во второй половине дня в четверг у пляжа Найтхон было найдено тело 35-летнего гражданина России, пропавшего накануне около полудня после того, как налетевшая волна унесла его в море, передает новостной портал Phuket News. "Полицейский участок района Сакху сообщил о том, что около 15.00 (11.00 мск) в четверг в море у пляжа Найтхон было найдено выброшенное на берег тело 35-летнего Дениса Коненкова, гражданина России, который в среду пропал во время купания в море у того же пляжа в 12.30 (08.30 мск)", - говорится в сообщении портала. Полиция сообщила изданию, что россиянин купался в море вместе со своей девушкой, которая видела, как налетевшая огромная волна унесла его далеко от берега. Портал публикует фотографию пляжа, сделанную полицейскими во время поисков пропавшего россиянина в среду ночью. На пляже видна табличка "Внимание! Спасатели не работают" и воткнутый в песок древком красный флаг, означающий запрет на купание в море по погодным условиям.
пхукет (остров)
россия
таиланд
в мире, пхукет (остров), россия, таиланд
В мире, Пхукет (остров), Россия, Таиланд
На Пхукете нашли тело россиянина, пропавшего в среду

Полиция Пхукета сообщила о найденном теле россиянина, пропавшего накануне в море

© РИА Новости / Павел Львов
Отдыхающие на пляже Ката на острове Пхукет
Отдыхающие на пляже Ката на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на пляже Ката на острове Пхукет. Архивное фото
БАНГКОК, 21 авг – РИА Новости. Полиция таиландского острова Пхукет сообщила о том, что во второй половине дня в четверг у пляжа Найтхон было найдено тело 35-летнего гражданина России, пропавшего накануне около полудня после того, как налетевшая волна унесла его в море, передает новостной портал Phuket News.
"Полицейский участок района Сакху сообщил о том, что около 15.00 (11.00 мск) в четверг в море у пляжа Найтхон было найдено выброшенное на берег тело 35-летнего Дениса Коненкова, гражданина России, который в среду пропал во время купания в море у того же пляжа в 12.30 (08.30 мск)", - говорится в сообщении портала.
Полиция сообщила изданию, что россиянин купался в море вместе со своей девушкой, которая видела, как налетевшая огромная волна унесла его далеко от берега.
Портал публикует фотографию пляжа, сделанную полицейскими во время поисков пропавшего россиянина в среду ночью. На пляже видна табличка "Внимание! Спасатели не работают" и воткнутый в песок древком красный флаг, означающий запрет на купание в море по погодным условиям.
