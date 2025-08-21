https://ria.ru/20250821/politsija-2036673600.html

В Молдавии обвинили полицию в использовании коррупции против оппозиции

В Молдавии обвинили полицию в использовании коррупции против оппозиции - РИА Новости, 21.08.2025

В Молдавии обвинили полицию в использовании коррупции против оппозиции

Полиция Молдавии использует в качестве предлога избирательную коррупцию, чтобы блокировать проведение антиправительственных протестов, обвиняя участников в... РИА Новости, 21.08.2025

КИШИНЕВ, 21 авг - РИА Новости. Полиция Молдавии использует в качестве предлога избирательную коррупцию, чтобы блокировать проведение антиправительственных протестов, обвиняя участников в получении денег, заявил бывший министр юстиции республики Фадей Нагачевский. Субботняя акция оппозиции в Кишиневе завершилась жестким разгоном участников и разборкой палаточного городка, установленного протестующими. Акция была организована оппозиционным блоком "Победа" против политики президента Майи Санду. Протестующие требовали освобождения политических заключенных и прекращения репрессий против оппозиции. Полиция Молдавии сообщила, что задержала 69 человек. В понедельник вечером в Кишиневе были задержаны еще 28 граждан, которые пытались установить палатки перед зданием парламента Молдавии. В обоих случаях полиция утверждала, что участники митингов якобы получали денежные средства, блок "Победа" отрицает подобные обвинения. "Полиция говорит, что протестующим платят деньги и это коррупция, но в чьих интересах? Есть очень много вопросов, мы не знаем, как трактовать эту ситуацию… возможно это просто инструмент, чтобы блокировать антиправительственные протесты", - заявил Нагачевский в эфире телеканала N4. Он напомнил, что блоку "Победа" в целом, а также всем входящим в него партиям отдельно запретили участвовать в парламентских выборах. Экс-министр объясняет, что в этом случае уже неправильно говорить об избирательной коррупции. Нагачевский отмечает, что даже если предположить, что кто-то из участников действительно получил деньги за протест, то становится непонятна цель этих действий, поскольку организаторы не получают от этого выгоды. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

