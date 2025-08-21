https://ria.ru/20250821/pokushenie-2036832028.html

Экс-охранника бизнесмена Исмаилова признали невиновным в покушении на Руссо

Экс-охранника бизнесмена Исмаилова признали невиновным в покушении на Руссо - РИА Новости, 21.08.2025

Экс-охранника бизнесмена Исмаилова признали невиновным в покушении на Руссо

Присяжные признали бывшего личного охранника бизнесмена Тельмана Исмаилова Тархана Эльдукаева невиновным в покушении на певца Авраама Руссо, сообщил РИА Новости РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T18:45:00+03:00

2025-08-21T18:45:00+03:00

2025-08-21T18:45:00+03:00

культура

происшествия

россия

москва

тельман исмаилов

авраам руссо (ипджиян)

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019770008_0:189:2943:1844_1920x0_80_0_0_d61617174282b821b4c6f5a4ca05ce36.jpg

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Присяжные признали бывшего личного охранника бизнесмена Тельмана Исмаилова Тархана Эльдукаева невиновным в покушении на певца Авраама Руссо, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Присяжные признали Эльдукаева невиновным", - сказал собеседник агентства. Дело рассматривает Московский гарнизонный военный суд в закрытом режиме. Тархан Эльдукаев обвинялся по части 3 статьи 30, пунктам "а", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц по найму, совершенное организованной группой), части 5 статьи 33, части 3 статьи 30, пунктам "а", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство двух лиц по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство по найму, совершенное организованной группой). По информации Генпрокуратуры, не позднее декабря 1996 года между предпринимателями Таиром Гуршумовым и Тельманом Исмаиловым, арендовавшими земельные участки на Черкизовском рынке, возник конфликт из-за финансовых вопросов. Исмаилов поручил личному охраннику Эльдукаеву найти граждан, которые за деньги бы устранили Гуршумова и находящихся с ним лиц, и 23 декабря 1996 года неизвестный в подъезде дома на улице Щербаковской в Москве несколько раз выстрелил из пистолета в братьев Гуршумовых. Один из потерпевших получил тяжелые ранения, второй скончался. Кроме того, как считает следствие, в 2006 году Исмаилов, испытывая личные неприязненные отношения к певцу Аврааму Руссо, отказавшемуся от его личного покровительства, принял решение совершить его убийство. Для этого Эльдукаев через неустановленных лиц нанял Михаила Демкина, Виталия Джуру и Алексея Трясникова. Демкин 19 августа 2006 года возле одного из домов на улице Плющиха произвел из автомата не менее шести выстрелов в Руссо и находившегося вместе с ним в салоне автомобиля охранника, ранив артиста в бедро. Трясников и Джура в 2022 году получили 12 и 9 лет колонии строгого режима, уголовное преследование Демкина прекращено в связи с его смертью. Кроме того, по делу о похищении певца ранее уже приговорили других обвиняемых. Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил 7 лет колонии заочно, Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова приговорили к пяти и шести годам соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности. Расследование в отношении Исмаилова, находящегося в международном розыске, и иных соучастников продолжается.

https://ria.ru/20250529/russo-2019811386.html

https://ria.ru/20250417/russo-2011844114.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, тельман исмаилов, авраам руссо (ипджиян), генеральная прокуратура рф