ВСУ перебросили несколько подразделений из Константиновки, сообщили в ДНР
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ВСУ вынужденно сняли из-под Константиновки ряд самых боеспособных подразделений и перебросили в район Красноармейска Донецкой Народной Республики, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "В районе Красноармейска ведется очень серьезная работа. И я бы хотел даже сказать, что настолько серьезная, что противник даже вынужден сегодня из-под Константиновки снять ряд своих боеспособных подразделений и перебросить их именно на красноармейское направление", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
