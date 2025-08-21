Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебросили несколько подразделений из Константиновки, сообщили в ДНР - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/podrazdedeniya-2036685441.html
ВСУ перебросили несколько подразделений из Константиновки, сообщили в ДНР
ВСУ перебросили несколько подразделений из Константиновки, сообщили в ДНР - РИА Новости, 21.08.2025
ВСУ перебросили несколько подразделений из Константиновки, сообщили в ДНР
ВСУ вынужденно сняли из-под Константиновки ряд самых боеспособных подразделений и перебросили в район Красноармейска Донецкой Народной Республики, сообщил... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T12:31:00+03:00
2025-08-21T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014369502_0:213:3072:1941_1920x0_80_0_0_ecf840ea57a3f4b58a94c4ab670a0f43.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ВСУ вынужденно сняли из-под Константиновки ряд самых боеспособных подразделений и перебросили в район Красноармейска Донецкой Народной Республики, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "В районе Красноармейска ведется очень серьезная работа. И я бы хотел даже сказать, что настолько серьезная, что противник даже вынужден сегодня из-под Константиновки снять ряд своих боеспособных подразделений и перебросить их именно на красноармейское направление", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014369502_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_eb58ca6ae27b46e9dcf3f066935484a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, константиновка, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ перебросили несколько подразделений из Константиновки, сообщили в ДНР

Кимаковский: ВСУ перебросили подразделения из Константиновки к Красноармейску

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ВСУ вынужденно сняли из-под Константиновки ряд самых боеспособных подразделений и перебросили в район Красноармейска Донецкой Народной Республики, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"В районе Красноармейска ведется очень серьезная работа. И я бы хотел даже сказать, что настолько серьезная, что противник даже вынужден сегодня из-под Константиновки снять ряд своих боеспособных подразделений и перебросить их именно на красноармейское направление", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала