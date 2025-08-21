https://ria.ru/20250821/podrazdedeniya-2036685441.html

ВСУ перебросили несколько подразделений из Константиновки, сообщили в ДНР

2025-08-21T12:31:00+03:00

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ВСУ вынужденно сняли из-под Константиновки ряд самых боеспособных подразделений и перебросили в район Красноармейска Донецкой Народной Республики, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "В районе Красноармейска ведется очень серьезная работа. И я бы хотел даже сказать, что настолько серьезная, что противник даже вынужден сегодня из-под Константиновки снять ряд своих боеспособных подразделений и перебросить их именно на красноармейское направление", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.

