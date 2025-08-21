Рейтинг@Mail.ru
Свыше 80 "земских" медработников устроились на работу в Подмосковье - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:57 21.08.2025 (обновлено: 18:26 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/podmoskove-2036715026.html
Свыше 80 "земских" медработников устроились на работу в Подмосковье
Свыше 80 "земских" медработников устроились на работу в Подмосковье - РИА Новости, 21.08.2025
Свыше 80 "земских" медработников устроились на работу в Подмосковье
Свыше 80 медицинских работников – врачи и средний медицинский персонал, трудоустроились на работу в сельскую местность по программе "Земский доктор/Земский... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T13:57:00+03:00
2025-08-21T18:26:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
врачи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962272717_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2ed9c4d228bc9382fee927aa3ddda319.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Свыше 80 медицинских работников – врачи и средний медицинский персонал, трудоустроились на работу в сельскую местность по программе "Земский доктор/Земский фельдшер" в Подмосковье с начала года, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин. Так, врачи могут получить единовременную денежную выплату в размере 1 миллиона рублей, а средний медперсонал – 500 тысяч рублей. Для участников программы, вышедших на работу в отдаленные и труднодоступные территории, выплата составит 1,5 миллиона рублей и 750 тысяч рублей соответственно. "Важно повышать доступность медицинской помощи не только в городской черте, но и в сельской местности. С начала года по программе "Земский доктор/Земский фельдшер" на работу в сельскую местность трудоустроены свыше 80 медицинских работников – это и врачи, и средний медицинский персонал", – приводит пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья слова Забелина. Принять участие в программе могут врачи-терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи обшей практики (семейной медицины), онкологи, неврологи, рентгенологи и представители других специальностей. Для участия в программе "Земский доктор/Земский фельдшер" необходимо обратиться в кадровую службу своей медицинской организации.
https://ria.ru/20250821/roshal-2036709555.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962272717_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_ab76da1bbe83230ba4c0427972ac7588.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), врачи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Врачи
Свыше 80 "земских" медработников устроились на работу в Подмосковье

Более 80 земских медработников трудоустроились в Подмосковье с начала года

© iStock.com / byryoВрач проверяет пульс
Врач проверяет пульс - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© iStock.com / byryo
Врач проверяет пульс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Свыше 80 медицинских работников – врачи и средний медицинский персонал, трудоустроились на работу в сельскую местность по программе "Земский доктор/Земский фельдшер" в Подмосковье с начала года, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Так, врачи могут получить единовременную денежную выплату в размере 1 миллиона рублей, а средний медперсонал – 500 тысяч рублей. Для участников программы, вышедших на работу в отдаленные и труднодоступные территории, выплата составит 1,5 миллиона рублей и 750 тысяч рублей соответственно.
"Важно повышать доступность медицинской помощи не только в городской черте, но и в сельской местности. С начала года по программе "Земский доктор/Земский фельдшер" на работу в сельскую местность трудоустроены свыше 80 медицинских работников – это и врачи, и средний медицинский персонал", – приводит пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья слова Забелина.
Принять участие в программе могут врачи-терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи обшей практики (семейной медицины), онкологи, неврологи, рентгенологи и представители других специальностей. Для участия в программе "Земский доктор/Земский фельдшер" необходимо обратиться в кадровую службу своей медицинской организации.
Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Свыше 200 тысяч детей получили медпомощь в подмосковном центре Рошаля
Вчера, 13:40
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Врачи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала