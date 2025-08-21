https://ria.ru/20250821/podmoskove-2036715026.html
Свыше 80 "земских" медработников устроились на работу в Подмосковье
21.08.2025
Свыше 80 "земских" медработников устроились на работу в Подмосковье
Свыше 80 медицинских работников – врачи и средний медицинский персонал, трудоустроились на работу в сельскую местность по программе "Земский доктор/Земский... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21
2025-08-21T13:57:00+03:00
2025-08-21T18:26:00+03:00
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Свыше 80 медицинских работников – врачи и средний медицинский персонал, трудоустроились на работу в сельскую местность по программе "Земский доктор/Земский фельдшер" в Подмосковье с начала года, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин. Так, врачи могут получить единовременную денежную выплату в размере 1 миллиона рублей, а средний медперсонал – 500 тысяч рублей. Для участников программы, вышедших на работу в отдаленные и труднодоступные территории, выплата составит 1,5 миллиона рублей и 750 тысяч рублей соответственно. "Важно повышать доступность медицинской помощи не только в городской черте, но и в сельской местности. С начала года по программе "Земский доктор/Земский фельдшер" на работу в сельскую местность трудоустроены свыше 80 медицинских работников – это и врачи, и средний медицинский персонал", – приводит пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья слова Забелина. Принять участие в программе могут врачи-терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи обшей практики (семейной медицины), онкологи, неврологи, рентгенологи и представители других специальностей. Для участия в программе "Земский доктор/Земский фельдшер" необходимо обратиться в кадровую службу своей медицинской организации.
Свыше 80 "земских" медработников устроились на работу в Подмосковье
Более 80 земских медработников трудоустроились в Подмосковье с начала года
