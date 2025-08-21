https://ria.ru/20250821/podgotovka-2036633845.html

Боец рассказал об универсальности подготовки от инструкторов "Ахмата"

Боец рассказал об универсальности подготовки от инструкторов "Ахмата"

Инструкторы спецназа "Ахмат" на полигонах готовят универсальных бойцов, рассказал РИА Новости боец батальона "Каштана" спецназа с позывным "Ральф". РИА Новости, 21.08.2025

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 авг - РИА Новости. Инструкторы спецназа "Ахмат" на полигонах готовят универсальных бойцов, рассказал РИА Новости боец батальона "Каштана" спецназа с позывным "Ральф". "Каждый боец - это взаимозаменяемый, условно у нас нет специальности одной, каждый боец должен уметь все", - рассказал "Ральф". Он пояснил, что каждый, кто проходит подготовку на полигоне "Ахмата", учится пользоваться всеми видами стрелкового оружия. "Нет такого, что стрелок - и он только стреляет из автомата, он умеет стрелять из пулемета, из АГС (автоматический гранатомет станковый - ред.), из РПГ (ручной противотанковый гранатомет - ред.), медицину даем, он умеет все. Поэтому человек, который побывал на передовой, он может уже, мне кажется, и инструктировать. Потому что обучается он всему... Когда в ходе боевых действий "трофеится" иностранное оружие, оно сразу же изучается и сразу же там против них применяется", - пояснил "Баунс". Инструктор с позывным "Котлас" уточнил, что вновь прибывшие бойцы проходят на полигоне двухнедельную подготовку. "Две недели, 15 дней - и боец уже готов. Они занимаются у нас целый день световой, они проходят все и умеют все. То есть мы делаем в принципе бойцов универсальных. Кроме артиллерии, потому что это совсем другое направление, профессия другая. Вот, артиллеристы подготавливаются своим инструктором, и они также работают, занимаются именно артиллерией", - объяснил инструктор. По его словам, непосредственно во время обучения определяется предрасположенность к той или иной специальности. "У нас есть опыт боевой и мы передаем его, это не секрет. Мы делаем из каждого человека воина. Мы смотрим на него, у каждого человека есть предрасположенность либо к одной профессии военной, либо к другой. Мы смотрим по возможностям человека. Не каждый человек может быть в штурмовиках. Во-первых, это здоровье, физические качества, волевые качества должны быть у человека", - сообщил собеседник агентства. Инструктор с позывным "Арнаут" пояснил, что на полигоне даются азы, а нарабатывается необходимая практика уже в боевых действиях. "Секрет простой - дать мотивацию, показать ему его силу воли, которая у каждого человека заложена. И все. И направить в правильный русло... Понятно, что мы здесь даем азы, базу подготовки. Все остальное уже будет нарабатываться в ходе боевых действий. Где-то командиры будут им тоже так же, как и мы, подсказывать, куда идти, куда двигаться", - подытожил инструктор "Ахмата".

