Причастного к попытке теракта на Крымском мосту нашли в Пятигорске
Причастного к попытке теракта на Крымском мосту нашли в Пятигорске - РИА Новости, 21.08.2025
Причастного к попытке теракта на Крымском мосту нашли в Пятигорске
Одного из причастных к попытке теракта на Крымском мосту нашли в Пятигорске, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T05:16:00+03:00
2025-08-21T05:16:00+03:00
2025-08-21T08:56:00+03:00
ПЯТИГОРСК, 21 авг — РИА Новости. Одного из причастных к попытке теракта на Крымском мосту нашли в Пятигорске, выяснило РИА Новости. Он должен был находиться за рулем микроавтобуса, начиненного взрывчаткой. Корреспондент агентства нашел местность, где мужчину "вели" силовики до момента задержания. Это недалеко от центра города, вблизи расположен автовокзал и многоэтажные жилые дома. Рядом проходит федеральная трасса Р-217 "Кавказ", соединяющая Ставрополье с другими регионами Северного Кавказа.В понедельник ФСБ сообщила, что в этом году украинские спецслужбы дважды пытались устроить диверсии на Крымском мосту. Одну из них пресекли 2 апреля. Тогда белорусские силовики задержали микроавтобус с более чем полутонной синтетической взрывчатки на Брестской таможне.Соучастников готовившегося преступления, включая водителя, задержали. Он не знал о происходящем и мог стать "смертником", указали в ведомстве.
Причастного к попытке теракта на Крымском мосту нашли в Пятигорске
