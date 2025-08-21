Рейтинг@Mail.ru
05:16 21.08.2025 (обновлено: 08:56 21.08.2025)
Причастного к попытке теракта на Крымском мосту нашли в Пятигорске
ПЯТИГОРСК, 21 авг — РИА Новости. Одного из причастных к попытке теракта на Крымском мосту нашли в Пятигорске, выяснило РИА Новости. Он должен был находиться за рулем микроавтобуса, начиненного взрывчаткой. Корреспондент агентства нашел местность, где мужчину "вели" силовики до момента задержания. Это недалеко от центра города, вблизи расположен автовокзал и многоэтажные жилые дома. Рядом проходит федеральная трасса Р-217 "Кавказ", соединяющая Ставрополье с другими регионами Северного Кавказа.В понедельник ФСБ сообщила, что в этом году украинские спецслужбы дважды пытались устроить диверсии на Крымском мосту. Одну из них пресекли 2 апреля. Тогда белорусские силовики задержали микроавтобус с более чем полутонной синтетической взрывчатки на Брестской таможне.Соучастников готовившегося преступления, включая водителя, задержали. Он не знал о происходящем и мог стать "смертником", указали в ведомстве.
ПЯТИГОРСК, 21 авг — РИА Новости. Одного из причастных к попытке теракта на Крымском мосту нашли в Пятигорске, выяснило РИА Новости.
Он должен был находиться за рулем микроавтобуса, начиненного взрывчаткой. Корреспондент агентства нашел местность, где мужчину "вели" силовики до момента задержания.
Это недалеко от центра города, вблизи расположен автовокзал и многоэтажные жилые дома. Рядом проходит федеральная трасса Р-217 "Кавказ", соединяющая Ставрополье с другими регионами Северного Кавказа.
В понедельник ФСБ сообщила, что в этом году украинские спецслужбы дважды пытались устроить диверсии на Крымском мосту. Одну из них пресекли 2 апреля. Тогда белорусские силовики задержали микроавтобус с более чем полутонной синтетической взрывчатки на Брестской таможне.

Государственный таможенный комитет Белоруссии 6 апреля заявил, что пресек ввоз на территорию ЕАЭС крупнейшей в истории республики партии взрывчатки: 580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства, предположительно, США. Груз должны были транспортировать в Россию.

Соучастников готовившегося преступления, включая водителя, задержали. Он не знал о происходящем и мог стать "смертником", указали в ведомстве.
