Генштабы США, ЕС и Украины разработали варианты поддержки переговоров - РИА Новости, 21.08.2025
18:34 21.08.2025
Генштабы США, ЕС и Украины разработали варианты поддержки переговоров
в мире
украина
сша
европа
дональд трамп
нато
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Руководители генштабов США, ряда европейских членов НАТО и Украины разработали "военные варианты" поддержки переговоров о "прочном мире" в Европе, заявил объединённый комитет начальников штабов США. По информации американского генштаба, главы штабов США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины, а также верховный главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе встретились во вторник и среду в Вашингтоне. "Начальники штабов разработали военные варианты в поддержку переговоров, направленных на установление прочного мира в Европе. Эти варианты будут представлены советникам по национальной безопасности каждой из стран для соответствующего рассмотрения в рамках продолжающихся дипломатических усилий. Планирование и взаимодействие будут продолжаться по мере развития переговоров", - говорится в заявлении представителя американского генштаба Джозефа Холстеда. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
в мире, украина, сша, европа, дональд трамп, нато
В мире, Украина, США, Европа, Дональд Трамп, НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Руководители генштабов США, ряда европейских членов НАТО и Украины разработали "военные варианты" поддержки переговоров о "прочном мире" в Европе, заявил объединённый комитет начальников штабов США.
По информации американского генштаба, главы штабов США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины, а также верховный главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе встретились во вторник и среду в Вашингтоне.
"Начальники штабов разработали военные варианты в поддержку переговоров, направленных на установление прочного мира в Европе. Эти варианты будут представлены советникам по национальной безопасности каждой из стран для соответствующего рассмотрения в рамках продолжающихся дипломатических усилий. Планирование и взаимодействие будут продолжаться по мере развития переговоров", - говорится в заявлении представителя американского генштаба Джозефа Холстеда.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
