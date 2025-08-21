https://ria.ru/20250821/pentagon-2036620373.html
СМИ: Пентагон уведомил союзников о минимальной роли США в гарантиях Киеву
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Пентагон уведомил союзников, что США намерены играть минимальную роль в любом виде гарантий безопасности для Украины, сообщает газета Politico со ссылкой на источники."Во вторник вечером высокопоставленный политический чиновник Пентагона сообщил небольшой группе союзников, что США планируют играть минимальную роль в предоставлении каких-либо гарантий безопасности Украине, что является одним из самых явных признаков того, что Европе придется взять на себя бремя", - говорится в публикации.По данным собеседников издания, данная позиция была озвучена заместителем министра обороны США Элбриджем Колби.
