СМИ: Пентагон уведомил союзников о минимальной роли США в гарантиях Киеву

СМИ: Пентагон уведомил союзников о минимальной роли США в гарантиях Киеву - РИА Новости, 21.08.2025

СМИ: Пентагон уведомил союзников о минимальной роли США в гарантиях Киеву

21.08.2025

ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Пентагон уведомил союзников, что США намерены играть минимальную роль в любом виде гарантий безопасности для Украины, сообщает газета Politico со ссылкой на источники."Во вторник вечером высокопоставленный политический чиновник Пентагона сообщил небольшой группе союзников, что США планируют играть минимальную роль в предоставлении каких-либо гарантий безопасности Украине, что является одним из самых явных признаков того, что Европе придется взять на себя бремя", - говорится в публикации.По данным собеседников издания, данная позиция была озвучена заместителем министра обороны США Элбриджем Колби.

