В Госдуме рассказали, может ли пенсионер получать две пенсии
02:29 21.08.2025
В Госдуме рассказали, может ли пенсионер получать две пенсии
В Госдуме рассказали, может ли пенсионер получать две пенсии - РИА Новости, 21.08.2025
В Госдуме рассказали, может ли пенсионер получать две пенсии
Участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и Севастополя, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также дети-инвалиды,... РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и Севастополя, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также дети-инвалиды, которые потеряли родителя в ходе СВО, имеют право на получение двух пенсий одновременно, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. "В российском пенсионном законодательстве предусмотрена возможность получения двух пенсий одновременно, но исключительно для определенных категорий граждан, имеющих особые заслуги перед государством или пострадавших в результате чрезвычайных обстоятельств. Прежде всего, это инвалиды вследствие военной травмы, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и Севастополя, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Они могут получать страховую пенсию по старости вместе с государственной пенсией по инвалидности", - сказал Нилов. Он отметил, что отдельные правила действуют для военнослужащих, сотрудников силовых структур, космонавтов и летчиков-испытателей. После выхода на пенсию по выслуге лет, по словам политика, они при достижении общеустановленного пенсионного возраста вправе оформить и страховую пенсию по старости, но без фиксированной выплаты. "Особое внимание хочу уделить детям-инвалидам, которые получают пенсию по инвалидности. В случае, если их родитель погиб в ходе специальной военной операции, у них возникает право на получение второй пенсии - по случаю потери кормильца", - добавил Нилов. По его мнению, важно понимать, что каждая из пенсий назначается по своим правилам и выплачивается из разных источников: государственная - из федерального бюджета, страховая - через Социальный фонд России. Депутат уточнил, что для оформления необходимо предоставить полный пакет документов, подтверждающих право на каждый вид пенсионного обеспечения. "Что касается большинства граждан, то для них сохраняется общее правило: при наличии права на несколько видов пенсий назначается одна - по выбору получателя", - подытожил Нилов.
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и Севастополя, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также дети-инвалиды, которые потеряли родителя в ходе СВО, имеют право на получение двух пенсий одновременно, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
"В российском пенсионном законодательстве предусмотрена возможность получения двух пенсий одновременно, но исключительно для определенных категорий граждан, имеющих особые заслуги перед государством или пострадавших в результате чрезвычайных обстоятельств. Прежде всего, это инвалиды вследствие военной травмы, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и Севастополя, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Они могут получать страховую пенсию по старости вместе с государственной пенсией по инвалидности", - сказал Нилов.
Он отметил, что отдельные правила действуют для военнослужащих, сотрудников силовых структур, космонавтов и летчиков-испытателей. После выхода на пенсию по выслуге лет, по словам политика, они при достижении общеустановленного пенсионного возраста вправе оформить и страховую пенсию по старости, но без фиксированной выплаты.
"Особое внимание хочу уделить детям-инвалидам, которые получают пенсию по инвалидности. В случае, если их родитель погиб в ходе специальной военной операции, у них возникает право на получение второй пенсии - по случаю потери кормильца", - добавил Нилов.
По его мнению, важно понимать, что каждая из пенсий назначается по своим правилам и выплачивается из разных источников: государственная - из федерального бюджета, страховая - через Социальный фонд России. Депутат уточнил, что для оформления необходимо предоставить полный пакет документов, подтверждающих право на каждый вид пенсионного обеспечения.
"Что касается большинства граждан, то для них сохраняется общее правило: при наличии права на несколько видов пенсий назначается одна - по выбору получателя", - подытожил Нилов.
