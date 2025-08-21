https://ria.ru/20250821/pashinjane-2036684025.html

Пашинян заявил, что не видит оснований для досрочных парламентских выборов

ЕРЕВАН, 21 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит оснований для проведения досрочных выборов в парламент, по итогам которых должно быть сформировано новое правительство. Очередные парламентские выборы в Армении запланированы на 2026 год. "По поводу внеочередных выборов… Есть такие подходы, призывы, даже мнения, но обоснованность этих мнений нужно еще проверить", - заявил Пашинян в четверг журналистам. Говоря о планах властей по изменению конституции, он напомнил, что ранее заявлял о своей готовности инициировать поправки, если выяснится, что мирный договор с Азербайджаном противоречит основному закону страны. "В данный момент нет необходимости думать об этом. Но, в то же время, хочу напомнить, что мы намерены принять новую конституцию. В свое время я называл срок (принятия конституции – ред.) - 2027 год. Мы работаем над проектом новой конституции, и когда он будет готов, мы, скорее всего, пойдем на референдум. Это не связано с параллельным процессом (по заключению мирного договора – ред.), но может повлиять на него", - заявил Пашинян. Ранее в армянском сегменте соцсетей активность в них Пашиняна связывали с вероятностью проведения внеочередных выборов. Он это опроверг, объяснив свою активность в соцсетях желанием обеспечить большую прозрачность и связь с обществом.

