Пашинян заявил, что не видит оснований для досрочных парламентских выборов

Пашинян: оснований для проведения досрочных выборов в парламент Армении нет
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 21 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит оснований для проведения досрочных выборов в парламент, по итогам которых должно быть сформировано новое правительство.
Очередные парламентские выборы в Армении запланированы на 2026 год.
"По поводу внеочередных выборов… Есть такие подходы, призывы, даже мнения, но обоснованность этих мнений нужно еще проверить", - заявил Пашинян в четверг журналистам.
Говоря о планах властей по изменению конституции, он напомнил, что ранее заявлял о своей готовности инициировать поправки, если выяснится, что мирный договор с Азербайджаном противоречит основному закону страны.
"В данный момент нет необходимости думать об этом. Но, в то же время, хочу напомнить, что мы намерены принять новую конституцию. В свое время я называл срок (принятия конституции – ред.) - 2027 год. Мы работаем над проектом новой конституции, и когда он будет готов, мы, скорее всего, пойдем на референдум. Это не связано с параллельным процессом (по заключению мирного договора – ред.), но может повлиять на него", - заявил Пашинян.
Ранее в армянском сегменте соцсетей активность в них Пашиняна связывали с вероятностью проведения внеочередных выборов. Он это опроверг, объяснив свою активность в соцсетях желанием обеспечить большую прозрачность и связь с обществом.