Минобороны рассказало о значении освобожденного Александро-Шультино

Освобожденное Александро-Шультино в ДНР позволит российским войскам пойти на Константиновку с юго-востока, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T17:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Освобожденное Александро-Шультино в ДНР позволит российским войскам пойти на Константиновку с юго-востока, сообщили в Минобороны. "Это последний населенный пункт на пути российской армии к Константиновке с юго-восточного направления", — говорится в заявлении. За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности "Юга":

Варвара Скокшина

