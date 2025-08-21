Минобороны рассказало о значении освобожденного Александро-Шультино
Александро-Шультино стало последним пунктом на пути ВС РФ к Константиновке
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Освобожденное Александро-Шультино в ДНР позволит российским войскам пойти на Константиновку с юго-востока, сообщили в Минобороны.
Об освобождении села ведомство сообщило в четверг.
"Это последний населенный пункт на пути российской армии к Константиновке с юго-восточного направления", — говорится в заявлении.
За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности "Юга":
- до 240 военнослужащих;
- боевую бронированную машину;
- два пикапа;
- два орудия полевой артиллерии;
- четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Константиновка — город на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Как подчеркивал глава региона Денис Пушилин, населенный пункт стал ключевым для ВСУ в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.
