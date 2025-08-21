В Белоруссии допустили создание совместных ракет с технологией "Орешника"
Вольфович не исключил создания совместных с РФ ракет с технологией "Орешника"
© Sputnik | Перейти в медиабанкБоевые пуски и ракет из тактических ракетных комплексов "Точка" на совместных учениях России и Белоруссии
© Sputnik
Боевые пуски и ракет из тактических ракетных комплексов "Точка" на совместных учениях России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 21 авг - РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что изучаются вопросы интегрирования технологии российского комплекса "Орешник" в совместные ракеты.
Как передает государственное информагентство Белта, Вольфович выступил с таким заявлением перед журналистами после совещания по вопросу ракетного производства у президента Александра Лукашенко.
На учениях в Белоруссии отработают схему применения "Орешника"
13 августа, 13:52
"Вопросы уже ставятся … как интегрировать технологии "Орешника", может быть, в какие-то ракеты совместные. Как совместно уже с российской стороной корректировать и работать в этом направлении, создавая современную ракету", - сказал госсекретарь Совбеза.
В декабре 2024 года Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник", испытание которой было проведено в ноябре того же года в боевых условиях. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. Президент Белоруссии 8 августа этого года заявил, что первые позиции под "Орешник", который появится в республике к концу 2025 года, уже обустраиваются.