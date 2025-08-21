https://ria.ru/20250821/oreshnik-2036789339.html

В Белоруссии допустили создание совместных ракет с технологией "Орешника"

В Белоруссии допустили создание совместных ракет с технологией "Орешника" - РИА Новости, 21.08.2025

В Белоруссии допустили создание совместных ракет с технологией "Орешника"

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что изучаются вопросы интегрирования технологии российского комплекса... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T16:50:00+03:00

2025-08-21T16:50:00+03:00

2025-08-21T16:51:00+03:00

новое оружие россии

в мире

белоруссия

россия

александр вольфович

ракета "орешник"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772932840_0:0:2963:1667_1920x0_80_0_0_3900538d3ef2187857c671d016a12273.jpg

МИНСК, 21 авг - РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что изучаются вопросы интегрирования технологии российского комплекса "Орешник" в совместные ракеты. Как передает государственное информагентство Белта, Вольфович выступил с таким заявлением перед журналистами после совещания по вопросу ракетного производства у президента Александра Лукашенко. "Вопросы уже ставятся … как интегрировать технологии "Орешника", может быть, в какие-то ракеты совместные. Как совместно уже с российской стороной корректировать и работать в этом направлении, создавая современную ракету", - сказал госсекретарь Совбеза. В декабре 2024 года Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник", испытание которой было проведено в ноябре того же года в боевых условиях. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. Президент Белоруссии 8 августа этого года заявил, что первые позиции под "Орешник", который появится в республике к концу 2025 года, уже обустраиваются.

https://ria.ru/20250813/belta-2035006064.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, россия, александр вольфович, ракета "орешник"