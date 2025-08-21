Рейтинг@Mail.ru
CNN: Уиткофф передал орден сотруднице ЦРУ, чей сын якобы погиб на СВО
12:54 21.08.2025
CNN: Уиткофф передал орден сотруднице ЦРУ, чей сын якобы погиб на СВО
в мире
россия
сша
стив уиткофф
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отдал орден, переданный ему в РФ для заместителя директора по цифровым инновациям в ЦРУ Юлианы Галлиной, чей сын якобы ранее погиб на СВО, сражаясь на стороне России, утверждает телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации. В начале августа американский телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники утверждает, что президент России Владимир Путин якобы передал через спецпосланника президента США Стива Уиткоффа советский орден Ленина для заместителя директора по цифровым инновациям в ЦРУ Юлианы Галлиной, чей сын якобы ранее погиб на СВО. При этом CNN указывает, что речь идет об ордене Мужества. "Уиткофф вручил российскую медаль скорбящей семье американца, который погиб, сражаясь за Россию в 2024 году", - говорится в публикации CNN.
в мире, россия, сша, стив уиткофф, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Встреча Путина и Трампа на Аляске
© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отдал орден, переданный ему в РФ для заместителя директора по цифровым инновациям в ЦРУ Юлианы Галлиной, чей сын якобы ранее погиб на СВО, сражаясь на стороне России, утверждает телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации.
В начале августа американский телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники утверждает, что президент России Владимир Путин якобы передал через спецпосланника президента США Стива Уиткоффа советский орден Ленина для заместителя директора по цифровым инновациям в ЦРУ Юлианы Галлиной, чей сын якобы ранее погиб на СВО. При этом CNN указывает, что речь идет об ордене Мужества.
"Уиткофф вручил российскую медаль скорбящей семье американца, который погиб, сражаясь за Россию в 2024 году", - говорится в публикации CNN.
Путин пообщался с американским православным священником и подарил ему 2 иконы - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Путин подарил две иконы православному священнику на Аляске
16 августа, 03:28
 
В миреРоссияСШАСтив УиткоффВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Встреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
