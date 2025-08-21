CNN: Уиткофф передал орден сотруднице ЦРУ, чей сын якобы погиб на СВО

https://ria.ru/20250821/orden-2036692919.html
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отдал орден, переданный ему в РФ для заместителя директора по цифровым инновациям в ЦРУ Юлианы Галлиной, чей сын якобы ранее погиб на СВО, сражаясь на стороне России, утверждает телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации. В начале августа американский телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники утверждает, что президент России Владимир Путин якобы передал через спецпосланника президента США Стива Уиткоффа советский орден Ленина для заместителя директора по цифровым инновациям в ЦРУ Юлианы Галлиной, чей сын якобы ранее погиб на СВО. При этом CNN указывает, что речь идет об ордене Мужества. "Уиткофф вручил российскую медаль скорбящей семье американца, который погиб, сражаясь за Россию в 2024 году", - говорится в публикации CNN.
