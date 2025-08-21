https://ria.ru/20250821/opasnost-2036806847.html
В Курской области отменили ракетную опасность
КУРСК, 21 авг - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в Telegram-канале оперштаба региона. Ракетную опасность в Курской области объявили 14.01 мск, отменили через 3 часа 10 минут.
