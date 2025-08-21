https://ria.ru/20250821/opasnost-2036775168.html
В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 21.08.2025
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 21.08.2025
ВОРОНЕЖ, 21 авг - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в 16.10 мск четверга. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал Артамонов в своём Telegram-канале.
На территории Липецкой области ввели желтый уровень режима воздушной опасности