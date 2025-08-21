https://ria.ru/20250821/opasnost-2036634829.html
В Липецкой области отменили воздушную опасность
В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 21.08.2025
В Липецкой области отменили воздушную опасность
Воздушная опасность отменена на всей территории Липецкой области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Воздушная опасность отменена на всей территории Липецкой области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. Воздушная опасность была объявлена в 1.46 мск, она длилась четыре с половиной часа. "Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" для Липецкой области", - говорится в Telegram-канале ведомства.
