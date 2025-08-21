Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 21.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
02:38 21.08.2025
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщили в ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщили в ГУМЧС РФ по региону. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Специальная военная операция на Украине, Россия, Липецкая область
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщили в ГУМЧС РФ по региону.
"Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
