В Липецкой области объявили воздушную опасность

В Липецкой области объявили воздушную опасность

2025-08-21T02:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

липецкая область

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщили в ГУМЧС РФ по региону. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

