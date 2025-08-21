https://ria.ru/20250821/opasnost-2036622427.html
В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность
специальная военная операция на украине
россия
липецкая область
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщили в ГУМЧС РФ по региону. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
