https://ria.ru/20250821/opasnost-2036620017.html

В Мордовии объявили опасность атаки БПЛА

В Мордовии объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 21.08.2025

В Мордовии объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявлена в Мордовии, сообщает правительство республики. РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T01:59:00+03:00

2025-08-21T01:59:00+03:00

2025-08-21T01:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

республика мордовия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101412/43/1014124338_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da4905dd7ca8ee204f48224a7632ab8f.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Мордовии, сообщает правительство республики. "Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.

https://ria.ru/20250821/vsu-2036617164.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика мордовия