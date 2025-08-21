Рейтинг@Mail.ru
ООН призвала США прекратить репрессии в отношении судей МУС
20:34 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/oon-2036857020.html
ООН призвала США прекратить репрессии в отношении судей МУС
ООН призвала США прекратить репрессии в отношении судей МУС - РИА Новости, 21.08.2025
ООН призвала США прекратить репрессии в отношении судей МУС
США должны прекратить репрессии в отношении судей Международного уголовного суда, что является посягательством на верховенство закона, заявил верховный комиссар РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T20:34:00+03:00
2025-08-21T20:34:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
израиль
дональд трамп
международный уголовный суд
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156073/60/1560736069_0:305:2990:1987_1920x0_80_0_0_605d2d83b09c73572d94bd12b79b5255.jpg
ЖЕНЕВА, 21 авг – РИА Новости. США должны прекратить репрессии в отношении судей Международного уголовного суда, что является посягательством на верховенство закона, заявил верховный комиссар ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк. "Необходимо прекратить беспощадное ужесточение репрессий США против международных институтов и их сотрудников. Я призываю государства принять немедленные меры для защиты всех этих лиц, в том числе посредством принятия мер, побуждающих корпорации, работающие под их юрисдикцией, не применять санкции против этих лиц", - следует из его заявления. Как подчеркнул Тюрк, "применение санкций к судьям и прокурорам на национальном, региональном или международном уровне за выполнение ими своих обязанностей в соответствии со стандартами международного права является посягательством на верховенство закона и подрывает правосудие". "Государствам необходимо активизировать защиту институтов, созданных ими для защиты прав человека и верховенства права. Те, кто занимается документированием, расследованием и судебным преследованием серьёзных нарушений международного права, не должны работать в страхе", - отметил он. Ранее США внесли в санкционный список четырех судей и прокуроров МУС, обвиняемых Вашингтоном в "преследовании" американцев и израильтян. Международный уголовный суд (МУС) заявил, что считает новые санкции США в отношении двух судей и двух заместителей прокурора посягательством на независимость инстанции, отметив, что продолжит выполнять свою работу вопреки ограничениям. В феврале президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям. МУС осудил решение Соединенных Штатов, заявив, что продолжит обеспечивать правосудие по всему миру.
в мире, сша, вашингтон (штат), израиль, дональд трамп, международный уголовный суд, оон
В мире, США, Вашингтон (штат), Израиль, Дональд Трамп, Международный уголовный суд, ООН
Вид на здание Международного уголовного суда в Гааге
Вид на здание Международного уголовного суда в Гааге. Архивное фото
Швейцария обеспечит Путину иммунитет от МУС в рамках мирных переговоров
19 августа, 15:58
