ООН призвала США прекратить репрессии в отношении судей МУС

ЖЕНЕВА, 21 авг – РИА Новости. США должны прекратить репрессии в отношении судей Международного уголовного суда, что является посягательством на верховенство закона, заявил верховный комиссар ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк. "Необходимо прекратить беспощадное ужесточение репрессий США против международных институтов и их сотрудников. Я призываю государства принять немедленные меры для защиты всех этих лиц, в том числе посредством принятия мер, побуждающих корпорации, работающие под их юрисдикцией, не применять санкции против этих лиц", - следует из его заявления. Как подчеркнул Тюрк, "применение санкций к судьям и прокурорам на национальном, региональном или международном уровне за выполнение ими своих обязанностей в соответствии со стандартами международного права является посягательством на верховенство закона и подрывает правосудие". "Государствам необходимо активизировать защиту институтов, созданных ими для защиты прав человека и верховенства права. Те, кто занимается документированием, расследованием и судебным преследованием серьёзных нарушений международного права, не должны работать в страхе", - отметил он. Ранее США внесли в санкционный список четырех судей и прокуроров МУС, обвиняемых Вашингтоном в "преследовании" американцев и израильтян. Международный уголовный суд (МУС) заявил, что считает новые санкции США в отношении двух судей и двух заместителей прокурора посягательством на независимость инстанции, отметив, что продолжит выполнять свою работу вопреки ограничениям. В феврале президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям. МУС осудил решение Соединенных Штатов, заявив, что продолжит обеспечивать правосудие по всему миру.

