https://ria.ru/20250821/oon-2036849258.html

Россия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием украинских кораблей

Россия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием украинских кораблей - РИА Новости, 21.08.2025

Россия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием украинских кораблей

Россия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием украинских кораблей в Черном море в 2018 году, заявили в МИД. РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T19:39:00+03:00

2025-08-21T19:39:00+03:00

2025-08-21T20:27:00+03:00

россия

оон

в мире

черное море

москва

владимир путин

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156141/61/1561416130_0:115:2879:1734_1920x0_80_0_0_9a7167d969354dffc0ceb749f23ec6ca.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием украинских кораблей в Черном море в 2018 году, заявили в МИД."Российская Федерация вышла из арбитражного процесса по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года о задержании в Черном море в ноябре 2018 года трех украинских военных кораблей. Причиной выхода стали грубые процедурные нарушения при проведении разбирательства и нелегитимный состав арбитражного трибунала", — говорится в сообщении.Причиной выхода стали процедурные нарушения и нелегитимный состав трибунала. Никакое решение "арбитров" не будет иметь юридической силы и не будет признано Москвой. В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России. Они вошли во временно закрытую акваторию территориального моря и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Судна опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям. Их задержали. Владимир Путин назвал инцидент провокацией.Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Затем 18 ноября Россия передала Украине и сами корабли.Киев в 2019 году подал в Международный арбитраж в Гааге иск против Москвы. Украина требует признать, что Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. В ответ российская сторона подала юрисдикционные возражения.

https://ria.ru/20250820/svo-2036476613.html

https://ria.ru/20250821/gosduma-2036650961.html

россия

черное море

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, оон, в мире, черное море, москва, владимир путин, украина