Россия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием украинских кораблей
Россия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием украинских кораблей
2025-08-21T19:39:00+03:00
2025-08-21T19:39:00+03:00
2025-08-21T20:27:00+03:00
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием украинских кораблей в Черном море в 2018 году, заявили в МИД."Российская Федерация вышла из арбитражного процесса по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года о задержании в Черном море в ноябре 2018 года трех украинских военных кораблей. Причиной выхода стали грубые процедурные нарушения при проведении разбирательства и нелегитимный состав арбитражного трибунала", — говорится в сообщении.Причиной выхода стали процедурные нарушения и нелегитимный состав трибунала. Никакое решение "арбитров" не будет иметь юридической силы и не будет признано Москвой. В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России. Они вошли во временно закрытую акваторию территориального моря и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Судна опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям. Их задержали. Владимир Путин назвал инцидент провокацией.Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Затем 18 ноября Россия передала Украине и сами корабли.Киев в 2019 году подал в Международный арбитраж в Гааге иск против Москвы. Украина требует признать, что Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. В ответ российская сторона подала юрисдикционные возражения.
