Россия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием украинских кораблей
19:39 21.08.2025 (обновлено: 20:27 21.08.2025)
Россия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием украинских кораблей
Корабли ВМС Украины в порту города Очакова
© РИА Новости / Стрингер
Корабли ВМС Украины в порту города Очакова. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием украинских кораблей в Черном море в 2018 году, заявили в МИД.
"Российская Федерация вышла из арбитражного процесса по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года о задержании в Черном море в ноябре 2018 года трех украинских военных кораблей. Причиной выхода стали грубые процедурные нарушения при проведении разбирательства и нелегитимный состав арбитражного трибунала", — говорится в сообщении.
Причиной выхода стали процедурные нарушения и нелегитимный состав трибунала. Никакое решение "арбитров" не будет иметь юридической силы и не будет признано Москвой.
В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России. Они вошли во временно закрытую акваторию территориального моря и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Судна опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям. Их задержали. Владимир Путин назвал инцидент провокацией.
Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Затем 18 ноября Россия передала Украине и сами корабли.
Киев в 2019 году подал в Международный арбитраж в Гааге иск против Москвы. Украина требует признать, что Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. В ответ российская сторона подала юрисдикционные возражения.
РоссияООНВ миреЧерное мореМоскваВладимир ПутинУкраина
 
 
